Dit oldtimerparadijs in Bennekom is véél duurder dan je denkt

Dit gezellige optrekje herbergt een eclectische verzameling klassiekers.

Heb jij altijd al op het Gelderse platteland willen leven in de buurt van de bruisende metropool Wageningen? Dan is dit huis in Bennekom de aangewezen plaats voor jou om je te vestigen. Op een magnifieke locatie op korte afstand van de bossen en het centrum van Bennekom ligt namelijk dit perceel grond van maar liefst 2.880 vierkante meter op je te wachten, inclusief een bouwval dat je 135 jaar kost om te renoveren villa met veel karakteristieke features.

Om eerlijk te zijn: hoewel het huis zeker de prettige sfeer uitstraalt van verloren zondagmiddagen knutselen aan auto’s en citroenlimonade drinken in de ietwat verwilderde tuin, doe je er waarschijnlijk goed aan de casa niet te kopen. Althans niet voor de vraagprijs van 695.000 Euro. De reden dat we dit buitenkansje echter toch met je delen is de werkelijk epische collectie auto’s die er op het terrein staan.

We zien een oude LaRo (met een bordje ‘te koop’ erop), een paar statige Engelse sedans van Rover en Rolls-Royce, een stokoude Opel Rekord, een nog oudere Cadillac Fleetwood Imperial Sedan, een Nissan Primera station en als klap op de vuurpijl…is dat nou een Lancia Fulvia daar in de garage? Misschien valt er een deal te doen dat je voor de prijs er alle auto’s bijkrijgt?

Met dank aan Jonas voor de tip!