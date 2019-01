Dit zijn de 11 goedkoopste coupé’s met 300 pk (of meer)

Lekker selectief wegdromen met potentiële nachtmerries.

In een compleet willekeurige categorie auto’s maken we een rondje langs de vele Okaziepaleizen die Nederland rijk is. Natuurlijk, we kunnen wel hard, heel hard gaan sparen om een dergelijke auto bij een merkdealer nieuw te gaan kopen, maar dat kon nog weleens lastig worden met de categorie van vandaag. We zijn namelijk op zoek naar de goedkoopste coupé’s van Nederland en dan niet zomaar coupe’s, maar tweedeurs auto’s die hun sportieve voorkomen waar kunnen maken. Voor minder dan 300 pk komen wij ons bed niet uit vandaag. Natuurlijk is wetenschappelijk gezien pure kolder, maar het lijstje is er niet minder om. We zijn ervan op de hoogte dat de auto’s geenszins perfect zijn, maar wel erg gaaf én nog betaalbaar ook! We beginnen met de goedkoopste van Autotrack en laten zo het lijstje oplopen. Let wel: we slaan dubbele modellen even over. Dit om te voorkomen dat er alleen maar CL500’s in voorkomen. Dat gezegd hebbende, we trappen af met een, eh, CL500!

Mercedes-Benz CL500 (C215)

€ 5.399

2000

208.786 km

De auto die nu zo goedkoop is, dat je er wel eentje moet kopen. De CL500 heeft net voldoende vermogen om in dit lijstje te kunnen staan. Dankzij de afmetingen en de gebruikte materialen is de auto redelijk zwaar, dus echt een snelheidsmonster is het net, alhoewel je op de snelweg 98% van het wagenpark met gemak achter je laat. De reden van de lage prijs mag duidelijk zijn, dit soort auto’s zijn waanzinnig complex en peperduur in het onderhoud. Een lage prijs betekent veelal dat er wel een inhaalslag gemaakt kan worden qua onderhoud. Loop voor de zekerheid dit Mercedes CL-aankoopadvies even door. Desalniettemin, voor iets meer dan 5 mille rijd je wel in zo’n elegante Mercedes rond.

Mercedes-Benz 500 SEC (140)

€ 7.950

1993

233.120 km

De naam ‘S-Klasse Coupé’ is niet nieuw. Voordat de CL CL heette, was het een S-Klasse Coupé. De eerste modelijwziging kwam al heel snel en daarbij ook de naamswijziging. Deze 500 SEC is natuurlijk de voorloper van bovenstaande auto. Ondanks dat het beide jaren ’90 Mercedes coupé’s zijn, is het verschil levensgroot. Dit model is met moeite fraai te noemen, het ding is eigenlijk gewoon te groot, alhoewel dat ook een deel van de charme is. Een soort John Goodman op wielen. Qua onderhoud eveneens een auto met uitdagingen.

BMW 645Ci S (E62)

€ 8.750

2005

300.200 km

Deze auto lijkt nu aan de onderkant van de waarderingscurve te zitten. Eerst wordt de auto gereden door celbrits’s en rijkelui, vervolgens de zakenlieden en liefhebbers. Dan komt er volk dat de auto optuigt met allerlei imitatie-tierlantijnen en vervolgens een klantengroep die daar weer een stapje bovenop doet. Hopelijk zit de auto nu op het punt dat de liefhebbers zich erom gaan bekommeren. In technisch opzicht is de auto peperduur om naar nieuwstaat te brengen, maar deze auto is zeker de moeite waard. In vergelijking met de CL is de 645 Ci een stuk sterker en lichter. Daarbij is deze 6 Serie ook nog eens jonger.

Maserati Coupe Cambiocorsa

€ 11.950

2002

69.357 km

Wacht even… Een bloedmooie, raszuivere Italiaanse sportcoupé voor zó weinig geld, dat kan niet 100% nieuw zijn. Klopt, dat is ook niet het geval. Deze auto heeft een beetje liefde nodig. Gezien de badge en de beperkte km-stand is de auto dat zeker waard. Althans, als je bevangen kan worden door de sensuele van Giugiaro en de goddelijke klanken van de V8. Die bak is wel een drama, maar dat moet je op de koop nemen. Een Italiaans fotomodel heeft nu eenmaal haar nukken. Laatste nadeeltje: dat stuur hebben ze aan de Clarkson-kant gemonteerd. Italianen ook altijd. Mocht je het stuur links willen hebben, voor een paar mille meer heb je zijn voorganger, de 3200 GT.

BMW 335iA Coupé (E92)

€ 12.695

2007

182.142 km

Mocht de 6 Serie net even iets te exotisch zijn, dan is dit een fantastische optie. De 335i begon zijn carriers destijds als ‘tussenmodel’. Mocht een 330i (258 pk) net even te weinig zijn en een M3 véél te veel van het goede. Dankzij de turbo’s is levert de zes-in-lijn lekker veel koppel en is het niet al te moeilijk om er extra vermogen uit te halen. Ok, ook bij betaalbare exemplaren zoals deze zul je wat moeten reserveren om de auto weer naar een prachtige staat te krijgen, maar dan heb je wel een van de meest gracieuze, moderne BMW’s.

Jaguar XKR Coupé

€ 14.950

2001

197.446 km

Een herenclub op wielen. Het is natuurlijk een enorm cliché, maar nee even plaats in zo’n XKR en je gaat meteen op zoek naar sigaren, een open haard en tweed kleding. De Jaguar XKR is in eerste instantie een auto die mooi wilt zijn, in tweede instantie pas geschikt voor inzittenden. De sportstoelen zijn niet voor iedereen geschikt en ben je langer dan 1,80 meter: succes. Pas je er wonderwel in: gefeliciteerd, je hebt een geweldige 4.0 V8 met compressor onder de rechtervoet! Een vette bak, zonder ordinair te zijn. Dat doen ze goed, die Britten. Wel even die wielen inruilen voor originele, deze komen onder een S-Type diesel vandaan.

Chevrolet Corvette Coupe Aut. (C5)

€ 15.500

1998

15.500

Deze auto ziet er verreweg het meest exotisch uit. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat deze Corvette waarschijnlijk de betrouwbaarste uit het lijstje. Sommige exemplaren hebben er al meer dan miljoen op zitten. De 5.7 V8 is goed voor 344 pk en dus heerlijk totaal niet gestrest. Daarentegen is het wel een prachtblok met een fraai geluid en goede reactie op het gaspedaal. Ook is deze generatie Corvette beter dan voorheen. Waar gaat het dan fout? Vanwaar de lage prijs? Het is eentje van de eerste serie en de transmissie is de oude viertraps automaat. Perfecte auto om dagelijks in de file rond te kachelen, dus.

Audi S5 Coupé 4.2 quattro (B8)

€ 15.745

2008

200.521 km

Nog niet zo heel lang geleden was dit nog een vrij moderne en dure auto. Tegenwoordig moet je je best doen om een redelijke Polo voor dat geld los zien te weken bij de Volkswagen-dealer. De S5 is een beetje een vreemde auto. Het is absoluut geen M3 concurrent, daarvoor mist ‘ie vermogen en scherpte. Aan de andere kant: een handbak was lange tijd de enige optie en voorin ligt toch echt een atmosferische V8. Deze grijze S5 Coupe is goed voor 354 pk, in principe meer dan voldoende. Dankzij de vierwielaandrijving kun je hier alle seizoen mee rondkarren. De Audi S5 is redelijk berucht qua onderhoudskosten (controleer het S5-aankooopadvies), maar het fraaie koetswerk en de prestaties maken veel goed.

Ford Mustang GT Coupé

€ 18.495

2006

70.000 km

Laten we heel eerlijk zijn: al dat Duitse werk is wel héél erg voorspelbaar. Audi, Mercedes en BWM. Goh. In zo’n auto is het toch lastig om jouw exemplaar te vinden op de parking van de lokale McDonald’s. Met de Ford Mustang los je dat probleem op, want daar zijn gewoon niet zoveel exemplaren. Niet in Nederland, althans, in de Verenigde Staten was het een gigantisch succes. Voor minder geld vind je al een Mustang van deze generatie, maar die zijn voorzien van de 4-liter zescilinder. Deze rode Mustang GT heeft een 4.6 Modular V8 met 24 kleppen en 306 pk onder de kap. Goed te tunen naar meer, wat eigenlijk gewoon hoort bij een Mustang. Check hier ons Mustang-aankoopadvies.

Porsche 911 Carrera (996)

€ 18.880

1998

199.669 km

Eigenlijk is dit lijstje puur en alleen om @CasperH erop te attenderen dat de op 9 na goedkoopste Coupé met 300 pk of meer een Porsche 911 is! Voor 20 mille stap je in spannende wereld met afkortingen als AOS en IMS. De 996 kent veel potentiële mechanische malheur, maar het is goed gedocumenteerd, onderdelen zijn te vinden en er zijn genoeg specialisten die je op weg helpen. Check daarom ook ons 996-aankoopadvies. Die onderdelen zijn overigens erg prijzig, maar ja: het is dan ook een Porsche 911 die een nieuwprijs kende van tweehonderd duizend guldens. Wel jammer dat deze 911 óók grijs is.

BMW M3 Coupé SMG (E46)

€ 19.950

2003

197.214 km

Gevoelsmatig moeten hier meer M3’s instaan. Toch een beetje de grondlegger van het genre sinds de jaren ’90. De E36 wordt tegenwoordig gezien als een klassieker en is al een stukje duurder. Daarbij, de E36 M3 3.0 (de eerste serie) háálde die 300 paarden niet eens, die bleef steken op 286 pk. Deze grijze E46 haalt de 300 pk met gemak: 343 pk uit een 3.2 liter zes-in-lijn. Helaas is deze motor gekoppeld aan een SMG-bak. De tijd heeft hem een beetje ingehaald: automaten zijn gewoon veel beter. Aan de andere kant: voor minder dan 20 mille heb je wel een icoon voor de deur staan. Wel eentje waar waarschijnlijk het een en ander an moet gebeuren. Bekijk daarom ons E46 M3-aankoopadvies.