Nieuwe F1 regels voor 2019 zijn een ramp

Is het wéér niet goed.

Ondanks dat er op dit moment weinig actie op de baan is, gebeurt er van alles in het F1-wereldje. Een paar dingen spelen daarbij een cruciale rol: wat voor stappen kunnen de teams maken en welke team weet het beste in te spelen op de nieuwe reglementen? Bijna elk jaar veranderen er een paar dingen waar de heren (en dames) ontwerpers rekening mee dienen te houden. Duidelijke voorbeelden van succesvolle teams zijn Brawn GP (die zagen tussen de regels door de mogelijkheid voor een dubbele diffuser) en Mercedes GP (die sinds het twee turbotijdperk ongenaakbaar zijn).

Voor 2019 staan er een paar veranderingen op stapel, al zijn ze niet zo ingrijpend als bovengenoemde voorbeelden. Met name op aerodynamisch gebied verandert er het één en ander. In plaats van ingewikkelder wordt het juist simpeler. Er is voor het komende jaar minder mogelijk. De gedachte hierachter is dat de F1-auto’s op het veld dichter bijenkaar kunnen komen en er meer actie op de baan is. Een nobele gedachte.

Zijn de teams er ook blij mee? Bij Racing Point (voorheen Force India) niet helemaal. Volgens de technisch directeur van Racing Point, Andy Green, zijn de wijzigingen vrij minimaal, maar het effect heel erg groot. Echter, niet op de manier zoals hij het zou willen zien. Aan motorsport vertelt Green dat ze de nieuwe auto getest hebben in de windtunnel en de resultaten dramatisch waren. Volgens de data is de auto zo’n 3 seconden langzamer dan voorheen is de balans veel minder goed.

Volgens Green gaat het nog wel even duren voordat alle teams hun zaken op orde hebben qua aërodynamica en dat we veel updates kunnen gaan verwachten. Voor ons, brood-nuchtere Verstappen-apostelen, zou dat goed nieuws kunnen betekenen. De Red Bulls hebben doorgaans een zeer goed aerodynamisch pakket. Meer inhaalmogelijkheden en meer voorsprong door aerodynamica zou iets heel moois kunnen betekenen. Voor Force India ziet het nieuwe seizoen er dus veel minder rooskleurig uit.