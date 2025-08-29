Van succesvol automerk naar afgegleden glorie

Vergane glorie? Eigenlijk best zonde hoe het gegaan is.

Ooit was Nissan een vaste waarde in de mondiale top 10 van grootste automerken. Sterker nog, het merk verkocht in de hoogtijdagen ruim meer auto’s dan Suzuki en gold jarenlang als één van de pijlers van de Japanse auto-industrie. Maar die tijden lijken voorlopig voorbij. Voor het eerst sinds 2004 is Nissan uit de wereldwijde top 10 gevallen, daarover bericht Nikkei.

Nissan verkopen

Een harde klap voor het o zo bekende Nissan. Waar hier in Nederland alle Gerda’s nog rustig doortuffen in hun Note en Qashqai, zijn het de Koreanen die de afgelopen jaren een enorme opmars hebben gemaakt. Hyundai en Kia hebben een mokerslag uitgedeeld binnen de industrie en Nissan heeft het nakijken.

In de eerste helft van 2025 verkocht Nissan 1,61 miljoen auto’s. Dat klinkt nog altijd als een indrukwekkend aantal, maar het is 6 procent minder dan vorig jaar en het laagste niveau in 16 jaar. Zelfs Suzuki, jarenlang de kleine broer, wist met 1,63 miljoen auto’s meer te verkopen dan Nissan.

Het contrast met de piekjaren is groot. In 2018 wist Nissan nog 720.000 auto’s in China weg te zetten, inmiddels zijn dat er 270.000. Een keiharde daling van 60 procent. En dat terwijl de Chinese automarkt booming is. Maar vooral met andere merken, Nissan profiteert er totaal niet van.

Ook in eigen land gaat het niet best. De Japanse verkopen zakten met 10 procent naar 220.000 stuks, het laagste niveau sinds. Nou, sinds altijd zo ongeveer. In de VS worstelt Nissan eveneens.

Rode cijfers

Het gevolg van al die tegenvallers laat zich raden: rode cijfers. In het afgelopen kwartaal noteerde Nissan een verlies van 115,7 miljard yen, omgerekend zo’n 785 miljoen dollar. Een jaar eerder was er nog sprake van een winst van bijna 29 miljard yen. Inmiddels begeeft Nissan zich in het vierde verlieslatende kwartaal op rij

Toch geeft Nissan zich niet gewonnen. Later dit jaar komt er in Japan een volledig nieuwe Leaf, de eerste complete modelwisseling in acht jaar. Dat moet de elektrische ambities van het merk nieuw leven inblazen. En dan zijn er nog die gekke rebadge modellen van Renault. Er zit nieuws in de pijplijn, maar is het genoeg voor Nissan om te overleven op termijn?