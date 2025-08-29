Tesla Model Y Performance bijna 20 ruggen duurder dan instapper

De nieuwe Tesla Model Y Performance is eindelijk hier, maar heb je er de forse meerprijs voor over?

Met de onthulling van de feestlift van de Model Y was er één variant die we misten: de Performance. Het heeft even geduurd, maar vanaf vandaag kun je de snelste uitvoering samenstellen in de configurator van Tesla. Daarmee is er ook een prijs bekend.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. 62.990 euro. Een sloot geld voor een Tesla Model Y. Gezien de performance valt het allemaal wel mee, het is maar net door welke bril je het bekijkt. De vraag is of leaserijdend Nederland bereidt is om bijna 20 extra ruggen op tafel te gooien voor de Tesla Model Y Performance. De achterwiel aangedreven instapper is er vanaf 45.990 euro. Dat scheelt nogal.

Je krijgt dan ook wel een heel andere auto. De instapper heeft een range van 500 km, sprint in 5,9 sec naar de 100 en heeft een topsnelheid van 201 km/u. De nieuwe Tesla Model Y Performance komt 580 km ver, sprint in 3,5 van 0-100 km/u en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Dat zijn specs waar we het toch wat warmer van krijgen, niet? Net als de Model 3 Performance krijgt de Model Y Performance toegang tot 460 pk systeemvermogen.

Deze variant smoelt ook wel wat lekkerder, met de 21″ Arachnid 2.0-velgen. Kies er nog een leuk kleurtje bij (Ultra Red bijvoorbeeld, 2.600 euro extra alstublieft dank u wel) en de Model Y facelift is zowaar te pruimen.

Wil je een trekhaak, het witte interieur en FSD dan loopt de prijs echt wel op. Met al die opties aangevinkt staat er een Tesla Model Y Performance van 75.640 euro. Goed, je hebt er nog steeds geen instap Porsche Macan voor hè. En die is nog langzamer ook. Dus eigenlijk een topaanbieding, die Model Y Performance. De vraag of je minimaal 62 ruggen wil neertellen voor deze snelle elektrische auto.