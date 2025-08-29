Tesla Model Y Performance bijna 20 ruggen duurder dan instapper

De nieuwe Tesla Model Y Performance is eindelijk hier, maar heb je er de forse meerprijs voor over?
Met de onthulling van de feestlift van de Model Y was er één variant die we misten: de Performance. Het heeft even geduurd, maar vanaf vandaag kun je de snelste uitvoering samenstellen in de configurator van Tesla. Daarmee is er ook een prijs bekend.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen. 62.990 euro. Een sloot geld voor een Tesla Model Y. Gezien de performance valt het allemaal wel mee, het is maar net door welke bril je het bekijkt. De vraag is of leaserijdend Nederland bereidt is om bijna 20 extra ruggen op tafel te gooien voor de Tesla Model Y Performance. De achterwiel aangedreven instapper is er vanaf 45.990 euro. Dat scheelt nogal.
Je krijgt dan ook wel een heel andere auto. De instapper heeft een range van 500 km, sprint in 5,9 sec naar de 100 en heeft een topsnelheid van 201 km/u. De nieuwe Tesla Model Y Performance komt 580 km ver, sprint in 3,5 van 0-100 km/u en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Dat zijn specs waar we het toch wat warmer van krijgen, niet? Net als de Model 3 Performance krijgt de Model Y Performance toegang tot 460 pk systeemvermogen.
Deze variant smoelt ook wel wat lekkerder, met de 21″ Arachnid 2.0-velgen. Kies er nog een leuk kleurtje bij (Ultra Red bijvoorbeeld, 2.600 euro extra alstublieft dank u wel) en de Model Y facelift is zowaar te pruimen.
Wil je een trekhaak, het witte interieur en FSD dan loopt de prijs echt wel op. Met al die opties aangevinkt staat er een Tesla Model Y Performance van 75.640 euro. Goed, je hebt er nog steeds geen instap Porsche Macan voor hè. En die is nog langzamer ook. Dus eigenlijk een topaanbieding, die Model Y Performance. De vraag of je minimaal 62 ruggen wil neertellen voor deze snelle elektrische auto.
Reacties
sanderkomnogeensergens zegt
Hoi, hoi, hoi. Nieuws over Tesla.
DeWitteCondor zegt
Het blijft een lelijk ding maar deze kleur is wel mooi. De vraag is of je die 20k niet beter in een mx5 kan stoppen voor leuk rijplezier ipv een ikea auto die 250 ipv 200 kan maar de handling heeft van een fatbike op een schoolplein.
cdlop01 zegt
Yesla model Y is al lang over de houdbaarheidsdatum heen.
wimof zegt
Zijn de mensen kort van geheugen?
Loek zegt
Wel mooi dat de Performance-modellen eindelijk ook wat extra dikspul op het exterieur krijgen. Ik zou de Model 3 Performance welhaast een puik uitziende auto noemen. Die facelift heeft echt wel geholpen.
Bij deze Y blijft het een wat gek gelijnd model maar het is er ook niet lelijker op geworden.
Johanneke zegt
Meh, ik zou gewoon voor de rwd met langste range gaan. En dan een kleurtje, niet van dat NPC wit of grijs. Snel zat, en een EV rij je niet voor de dynamische ervaring. Een EV rij je omdat het de beste en meest comfortabele manier is om je dagelijkse ritten te maken.
Vind de nieuwe model Y er best aardig uit zien voor wat het is. Volgensmij ben ik daarmee wel flink in de minderheid. Liever een clean design dan wat Audi bijvoorbeeld doet, met 100 en 1 vlakjes en kringeltjes in de bumpers.
Roel zegt
Een verschil van 20.000 euro valt eigenlijk wel mee. Bij Volkswagen is het verschil tussen de instapper en GTX vaak ook rond de 20.000 euro. Als we de stap maken naar Mercedes en BMW dan is er al snel een verschil van 50.000 euro tussen de instapper en AMG of M varianten.
Voor 62.000 euro is die Performance Model Y hoe dan ook een extreem goede deal. Buitenom het Musk verhaal krijg je een heel complete auto voor de prijs van de instapper van de concurrent. Persoonlijk vind ik de nieuwe Model Y met die performance bumpers er ook best chique uit zien, terwijl ik de vorige Model Y juist zou beschrijven als een verlepte vis.
mashell zegt
Als die performance een extreem goede deal is, hoe extreem goede deal is het basis model dan wel niet?
Jozo zegt
Verschil bij de Model 3 tussen de instapper en de performance versie is net zo groot. Snap niet waarom het bij de Model Y ineens een probleem moet zijn.