Tesla’s reorganisatie heeft gevolgen voor SolarCity

De gevolgen zijn geen kattenpis.

Elon Musk is serieus bezig om de huidige gang van zaken bij Tesla opnieuw te herstructureren. Niet alleen bij de Amerikaanse autofabrikant gaan er dingen veranderen, want ook dochterbedrijven die in handen zijn van Elon Musk gaan de pijn van een reorganisatie voelen.

Twee jaar geleden werd SolarCity door Elon Musk opgekocht voor 2,6 miljard dollar. Vooral investeerders waren niet blij met de zet van de Tesla CEO. SolarCity is een energieleverancier, opgericht door twee neven van Musk. Hoeveel mensen bij SolarCity door de reorganisatie van Tesla hun baan kwijt zijn is niet duidelijk. Wel blijkt uit interne documenten dat zeker 13 faciliteiten van het bedrijf (in negen Amerikaanse staten) gaan sluiten. 60 faciliteiten blijven draaien.

Eerder werd al bekend dat de huidige samenwerking tussen SolarCity en Home Depot Inc zou worden stopgezet. Dit gaat mogelijke grote gevolgen hebben, want de deal tussen de twee partijen was naar verluidt goed voor de helft van de omzet van SolarCity. Home Depot is een Amerikaanse keten van bouwmarkten.

Tesla wilde niet kwijt welke installatiebedrijven verdwijnen en wie voor zijn baan moet vrezen. Wel liet het autobedrijf tegenover Reuters weten dat ze verwachten dat de zonne- en batterijactiviteiten van Tesla op de lange termijn even groot zullen zijn als de auto-industrie.