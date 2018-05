Enzo Knol heeft zijn Panamera 4S laten pimpen

Swekker.

Tijd voor een kwaliteitsartikel. Bijna een jaar geleden haalde vlogger Enzo Knol zijn ‘droomauto’ op bij Porsche Centrum Gelderland. Een grijzige Porsche Panamera 4S. De YouTuber is nog steeds blij met zijn dikbolide, maar was wel toe aan een andere look.

In zijn nieuwe vlog laat Knol zien wat er met zijn Porsche is gebeurd. De Panamera heeft een wrapje aangemeten gekregen en á la Need for Speed beschikt de auto over rode neonverlichting. Als je niet beter zou weten zou je denken dat de Panamera in handen is van een of andere PIMP. Vandaar dit kwaliteitsartikel, om opheldering te geven mocht je de Porsche spotten.

De auto is nu matgrijs van kleur in combinatie met een overdaad aan rode details. Bekijk de video hieronder (als je het kan handelen) om een hele blije Enzo te zien. “De auto ziet eruit alsof ‘ie 500 km/u kan”, aldus de YouTubert.