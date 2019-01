Dit stuk geweld staat te koop op Hollandse bodem

Importeren hoeft niet meer. Alleen even dik twee ton overmaken.

De bekende weg is de Europese weg. Met een ruim aanbod aan Duits en Italiaans spul is er voor een budget van meer dan 200.000 euro genoeg te kiezen. Nieuw, maar ook een jong gebruikte auto met veel vermogen behoort tot de mogelijkheden.

Buiten de doos denken doe je in Nederland door bijvoorbeeld een Amerikaan te overwegen. De auto in kwestie is inderdaad achterlijk duur in ons land en dat is ook de reden dat je ze bijna niet ziet. Jammer, want deze gele banaan brengt je vast en zeker meer plezier dan de gele banen in het water tijdens je vakantie in Turkije.

Het gaat hier om een Corvette Z06 C7 R. Dit is een in gelimiteerde oplage gebouwde Corvette als eerbetoon aan het racemodel. Er zijn 650 stuks van gebouwd, waarvan slechts 150 exemplaren buiten de Verenigde Staten zijn verkocht. Het ding is klaar voor het circuit, want Chevrolet leverde deze sportauto met plakkerig Michelin PS Cup 2 rubber. De supercharged V8 is in deze Corvette goed voor 650 pk en 881 Nm koppel. Toen deze auto op de markt kwam waren er slechts twee kleurkeuzes. Racing Yellow Tintcoat, zoals deze occasion, of zwart.

Deze Corvette komt uit 2016 en heeft 9.850 km op de klok. Het Nederlandse kenteken zit er al op. Nu nog een eigenaar vinden. Met een prijskaartje van 219.950 euro op Autotrack zal dat geen eenvoudige opgave worden.