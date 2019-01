De prijzen van Alfa Romeo Stelvio Q’s op NL kenteken

Ja, er zijn Alfisten die diep in de buidel hebben getast en de loeisnelle SUV op de stoep hebben staan.

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is een auto die op dit moment in zijn klasse niet heel veel concurrentie kent. De Maserati Levante is misschien wel zijn grootste gevaar, maar de Stelvio Q heeft wel een 2.9-liter biturbo V6 met 510 pk onder de kap. Meer dan 500 pk kun je ook krijgen bij Mercedes-AMG, met de GLC 63 S 4MATIC+. Heb je wel een V8, maar die is dan ook pakweg 20 mille duurder. Geld dat je ook kunt gebruiken om de Stelvio Q aan te kleden en dan hou je waarschijnlijk nog wat over. Porsche heeft op dit moment alleen de Macan S, die met 354 pk niet in de buurt komt van het geweld van de Italiaan.

Toch valt het aantal spots op Autojunk wat tegen, met maar vier Stelvio Quadrifoglio’s op Nederlands kenteken. Uit eerder opgevraagde cijfers van VWE bleek dat er inmiddels toch meer dan 15 stuks zijn verkocht. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

De Stelvio Q is er anno 2019 vanaf 135.450 euro. Mede door de WLTP is de SUV enkele duizenden euro’s duurder geworden. Bij de introductie in 2016 scoorde je de supersnelle SUV vanaf 127.750 euro Daardoor kunnen exemplaren die in 2018 geregistreerd zijn goedkoper uitvallen. Zijn de klanten een beetje losgegaan met de optielijst?

ST-890-G – blauw – 134.340 euro

Chique hoor. 510 pk en niemand die er naar zal kraaien. Staat zo te zien op een wintersetje. In combinatie met de donkerblauwe kleur helemaal niet verkeerd!



TS-266-T – blauw – 135.025 euro

Je hebt blauw en je hebt blauw. Deze eigenaar wil gezien worden in zijn Alfa Romeo. Fleurt het straatbeeld in elk geval goed op.



SK-693-S – zwart – 135.030 euro

The Black Knight, deze zwarte Stelvio Quadrifoglio met zwarte velgen. Rode remklauwen geven de auto nog een beetje kleur.



SL-351-D – 135.655 euro

Gelukkig is er tenminste één Nederlander geweest die koos voor de fraaie rode kleurstelling. Helemaal te gek zo.