Dit toekomstige icoon is een koopje!

Deze auto kan alleen maar meer waard worden.

We hebben er al vaker over geschreven: gelimiteerde McLaren’s zijn lastige handel. Veel modellen spreken gewoon niet tot de verbeelding. Maar als er één moderne McLaren is die tot de verbeelding spreekt, dan is het wel de P1. Deze auto is hard op weg een icoon te worden, samen met de LaFerrari en de 918.

Koopje

Deze week wordt een exemplaar geveild, maar RM Sotheby’s heeft verrassend lage verwachtingen van de opbrengst. Ze rekenen slechts op €1,1 tot €1,3 miljoen. Terwijl het nota bene een P1 GTR is, waar er maar 58 van gemaakt zijn. Dit is een regelrecht koopje voor een auto van dit kaliber, met een nieuwprijs van circa €2,5 miljoen.

Toevallig gaat er tijdens dezelfde veiling ook een FXX-K Evo onder de hamer, en die gaat naar verwachting €4 tot €6 miljoen opbrengen. Dus ja, deze P1 is echt een koopje. Mits de verwachting van RM Sotheby’s klopt.

1.000 pk

De P1 GTR is de circuitversie van de P1, die in eerste instantie alleen werd aangeboden aan klanten die al een P1 hadden. De GTR haalt precies 1.000 pk uit de combinatie van een V8 en een elektromotor. Dat is 83 pk meer dan de standaard P1.

Tegelijkertijd weegt de auto 50 kg minder. Zoals je kunt zien is ook de aerodynamica aangepast. In plaats van de actieve spoiler heeft de GTR een enorme vaste achtervleugel. Dit zorgt voor 10% extra downforce ten opzichte van de reguliere P1.

Onderhoud

Dit exemplaar heeft 6.698 kilometer op de klok, maar je moet dus wel bedenken dat al deze kilometers op het circuit zijn gemaakt. Dat zijn toch aardig wat rondjes. Het lijkt wel hard te gaan met de onderdelen, want deze P1 heeft al een nieuwe versnellingsbak, koppeling, aandrijfas en accu gekregen.

Alleen de accu heeft al circa €150.000 gekost, dus de onderhoudskosten per kilometer zijn astronomisch. Daar komt nog bij dat de eigenaar flink gaat afschrijven als de inschatting van RM Sotheby’s klopt. Hij stevent nu af op meer dan een miljoen (!) afschrijving na 6.698 kilometer.

Toch denken we niet dat deze P1 GTR een slechte investering is tegen deze prijs. Integendeel. De P1 is een icoon in wording en de GTR is extreem zeldzaam. Het kan haast niet anders of de prijzen gaan op de termijn stijgen. Toch?