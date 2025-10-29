Deze Honda wordt de allergoedkoopste EV van Europa (en ziet er nog dik uit ook!)

Kijk eens: een overvloed aan fysieke knoppen!

Heeft het kei car-segment hier ooit een kans gehad? De doosjes op wielen met maximaal een 660 cc-motortje zijn hier erg zeldzaam, maar daar gaat komend jaar verandering in komen. Honda laat vandaag op de Japan Mobility Show in Tokio het prototype zien van de kei car die ook naar Europa komt. Maak kennis met de Honda Super-N!

Voorheen zagen we alleen wat conceptversies van het wagentje. Nu is er een echte auto, zij het een prototype. Het ontwerp is precies zoals je hoopt en beter. Het is ongeveer hoe een kind een auto zou tekenen en dat is een compliment. Kijk daarnaast naar de 12Cilindri-achtige zwarte band tussen de koplampen die dan weer aan de Honda e doet denken. De mini-wielen zijn schattig, maar hebben wel een mooi ontwerp. En de rode remklauw doet het erachter ook goed voor de oogjes.

De onverwachte sportiviteit zet zich aan de achterkant voort door onder andere luchtsleuven achter de achterwielen en iets dat op een diffuser moet lijken. Bovenop zit wel een echte dakspoiler die relatief gezien vrij ver uitsteekt. Kortom, wat mij betreft een zeer geslaagd ontwerp.

Nog meer sportiviteit aan de binnenkant!

In het interieur vinden we twee schermpjes, maar daar zul je niet snel door afgeleid zijn. Er zijn namelijk tal van fysieke knoppen om de belangrijkste zaken in de auto mee te regelen. En kijk eens achter het stuur. Daar vinden we schakelflippers, of niet? Honda legt uit dat dit met de Boost Mode te maken heeft: “Dit verhoogt niet alleen het vermogen van de auto om de prestaties te maximaliseren, maar simuleert ook een schakeling met meerdere versnellingen met Active Sound Control.” Zei er iemand Hyundai Ioniq 5 N?

Volgens Honda dragen de nep-schakelmomenten bij aan ”een gevoel van opwinding en een verbeterde rijervaring”. Eens. Zover wij weten krijgen de VW ID.1 of de Renault Twingo geen gesimuleerde transmissie en dus is Honda de enige hiermee. Een Unique Selling Point noemen onze marketingmensen dat.

Wanneer kan ik hem bestellen?

De Super-N zal in 2026 op de markt komen, maar eerst moeten belangrijke zaken nog gedeeld worden met ons, het publiek. We weten bijvoorbeeld nog niets over de aandrijflijn (buiten dat ‘ie elektrisch is), de batterij, het gewicht en het allerbelangrijkste, de vraagprijs.

Wat wel zeker is, is dat de Honda Super-N naar Europa komt. Maar of Nederland daar ook onder valt, is nog de vraag. Honda heeft het over een productiemodel in het Verenigd Koninkrijk, naast Japan en andere landen in Azië en Oceanië (waar ‘ie de Super-One gaat heten). Aangezien ze net als in Japan in het VK ook rechtsgestuurde auto’s hebben, zal de UK-versie dit ook hebben. We houden onze vingers gekruist en hopen daarbij ook op de nog leukere Mugen-versie.