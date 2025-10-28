Tesla Model Y krijgt er een geduchte rivaal bij

Dit is een veelbelovend model.

Als het gaat om de EV-techniek bevindt het Amerikaanse Lucid zich absoluut in de voorhoede. Dat geldt echter niet voor de verkoopcijfers. Lucid heeft alleen nog hele dure modellen. Maar hé, zo is Tesla ook begonnen. Het wachten is nu op het eerste model voor de massa.

Die gaat op niet al te lange termijn komen, want Lucid deelt nu alvast een teaserplaatje. Daarop zien we een kleinere versie van de Gravity. Dat is de SUV die het merk vorige maand in Nederland lanceerde. Deze auto kost minstens €102.000.

De Gravity zal dus een nicheproduct blijven, maar de nieuwe crossover gaat een breder publiek aanspreken. Volgens Amerikaanse media moet deze Lucid minder dan 50.000 dollar gaan kosten. Dat begint ergens op te lijken.

Met deze prijsstelling wordt het een directe rivaal van de Model Y. Tesla heeft inmiddels wel bewezen dat er in dat segment heel veel te halen valt. Dit model heeft dus de potentie om de grote doorbraak van Lucid te worden.

Lucid heeft in ieder geval de know-how en de techniek in huis om een concurrerend product neer te zetten. De Lucid Air is nog steeds onovertroffen qua actieradius. De vraag is nu wat ze kunnen bieden in een goedkoper model met een kleinere accu. Dat blijft voorlopig nog even een vraagteken, want Lucid is nog niet zover dat ze al uitspraken doen over de specificaties.

De productie moet eind volgend jaar van start gaan. Dat gaat niet gebeuren in de VS en ook niet in Europa, maar in Saoedi-Arabië. Daar komt ook het geld vandaan. Dat is slecht nieuws voor de principiële kopers in ons midden. Naast alle Tesla’s en Chinese auto’s zul je ook deze Lucid moeten overslaan…