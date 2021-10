Dit vederlichte bouwpakket brak een bizar record

De nieuwe Caterham Seven 170 is hier en breekt een nogal bizar record.

Wanneer wij vragen welk merk over tien jaar verdwijnt, voelen velen van jullie de bui al hangen voor kleine, traditionele Britse sportwagenmerken. Ook Caterham zit met hun huidige strategie een beetje in de gevarenzone. Het recept van een sportwagen die zoals vanouds in elkaar zit is leuk, maar rijp voor de toekomst?

Caterham

We moeten het even hebben over Caterham, want hun meest recente perikelen laten niet blijken dat ze in zwaar weer verkeren. Met een Caterham koop je eigenlijk een grote drie-in-een-bundel. Je koopt een enorm leuk sturend autootje, voor relatief weinig geld en dan mag je ook nog (als je wil) zelf aan de slag met de bouwtekeningen. Je hoort wel eens van Caterham-eigenaren dat het bouwen van de auto soms een leukere ervaring is/was dan het eindproduct. En dat zegt wat, als je met vaak nog niet eens een halve ton aan gewicht onderweg bent.

Benjamin

Een elektrische Caterham duurt nog wel even, dus eerst even dit. Caterham onthulde recent een nieuwe benjamin in de line-up. Die varieerde al van tamelijk tam spul naar zeer heftige lichtgewicht racers als de 620R. De eerdere kleinste Caterham in de line-up was de Seven 160 met een zeer kleine 660 cc driecilinder Suzuki-motor die 80 pk leverde. Met een leeggewicht van 490 kg is het net als een motorfiets: je hebt geen grote motor nodig om lol te hebben in zo’n zeepkist.

Caterham Seven 170

Dat is ook het idee achter de nieuwe Caterham Seven 170, ware het niet dat hij nóg beter is geworden. Hij is namelijk lichter én krachtiger dan de Seven 160! Dat getal staat namelijk niet voor het aantal pk, maar de pk-gewichtsverhouding. De motor is nog steeds die piepkleine Suzuki driecilinder, maar met nu 84 pk is die verhouding dus gestegen met 10 stuks. Dat betekent dat de Seven 170 50 kg lichter is dan de 160. 440 kilogram, schoon aan de haak. Ook kromp de auto, vooral in de breedte, waarmee het de kleinste Caterham Seven ooit is. Leuk voor Japanners: de auto voldoet volledig aan de Kei Car-regulaties, dus je mag er gewoon het centrum van Tokio mee in.

Caterham Seven 170 R en S

Met nieuwe verlichting, nieuwe velgen en dit kekke gouden kleurtje kan de Caterham Seven 170 er weer even helemaal tegenaan. Dit gouden exemplaar is trouwens voor snelheid het beste, maar dit is de Seven 170 R. Je hebt ook nog de Caterham Seven 170 S, waar je net even iets meer krijgt. Een wat minder heftige rolkooi, een voorruit en mooie lederen stoelen in plaats van heftige racekuipen. Ook al zegt Caterham er niks over, een tentdakje en van die stoffen deuren zijn vast ook verkrijgbaar.

Record

Goed, ‘de lichtste’ en ‘de krachtigste’ zijn allemaal mooie termen voor Caterham zelf, maar ze breken met de Seven 170 ook een record waar het wat minder vanzelfsprekend is dat het gebroken wordt. Of dat het bestaat. De Caterham Seven 170 is namelijk de hoogst gebouwde auto ooit. Niet snelst, of met de minste onderdelen, nee, de hoogst gebouwde.

Want zoals we al aankaartten, een Caterham kun je ook als hobby zelf in elkaar zetten. Nou zullen de twee heren die het record hebben gezet vast ervarener zijn dan jij en ik, maar alsnog hebben ze het met zijn tweeën geflikt binnen zes uur, terwijl Caterham zegt dat je er in je eentje honderd uur over doet.

Airways i360

We dwalen af. De hoogst gebouwde auto dus. Caterham vond het namelijk een leuk idee om de twee heren aan de slag te laten gaan in de British Airways i360 toren. Dat is een grote toren met een ‘pod’ bovenaan die van glas gemaakt is, zodat je op 137 meter hoogte over de hele stad Brighton kunt uitkijken. In die pod is de Caterham Seven 170 in elkaar gezet. Er is geen sprake van een officieel Guinness-record, maar dat zou eventueel kunnen.

Want tsja, iemand moet de eerste zijn. De Caterham Seven 170 start vanaf 22.990 pond (26.855 euro) voor de S. De R kost 23.990 pond of 28.023 euro.