Komt er eindelijk een écht lichte elektrische auto? - Autoblog.nl

Zelfs Caterham ontkomt er niet aan om over te stappen naar elektrisch.

Elektrische auto’s zijn vaak snel zat, maar lichtvoetig zijn ze doorgaans wat minder. Accu’s doen nu eenmaal weinig goeds voor het gewicht van een auto. Voor een lompe SUV is dat niet zo’n punt, maar bij een lichtgewicht sportwagen telt iedere kilo. Zeker bij een Caterham.

Caterham is het merk dat vandaag de dag nog het meest trouw is gebleven aan de originele Lotus Seven. Meer nog dan Lotus zelf. Lotus is immers modellen gaan bouwen die toch wat meer ‘auto’ zijn en wat minder ‘skelter’. Natuurlijk: de Elise, Exige en Evora zijn nog steeds hele leuke lichtgewicht speeltjes, maar het kan spartaanser.

Om het even concreet te maken: een standaard Lotus Elise weegt 876 kg, terwijl een Caterham Seven 275 maar 540 kg weegt. Voor de échte vedergewichten moet je dus bij Caterham zijn.

De vraag is: blijft dat ook zo? Vrijwel alle automerken schakelen immers over op elektrisch. Relatief gezien veranderd er uiteindelijk misschien niet veel qua onderlinge verhoudingen, maar het zou toch zonde zijn als Caterham met zware accu’s rond moet gaan rijden.

Toch moet ook Caterham eraan geloven. De Britten zijn al aan het kijken hoe ze invulling kunnen geven aan een elektrische sportwagen. CEO Graham Macdonald verzekert ons (lees: Autocar) echter dat de elektrische Seven nog steeds zal rijden als een Caterham. Er zal alles aan gedaan worden om het gewicht zo laag mogelijk te houden, zoals we van ze gewend zijn.

Toch is ook de verleiding groot om de auto net iets groter en comfortabeler te maken (en dus zwaarder). Lotus zelf is immers ook een beetje die kant op gegaan. Er zijn nog geen definitieve beslissingen over gemaakt, maar volgens Macdonald is het waarschijnlijk dat de elektrische Caterham Seven nog steeds dicht bij het origineel zal staan. Een elektrische aandrijflijn is natuurlijk ook niet zonder voordelen. De snelle acceleratie moet een aardige sensatie zijn in zo’n minimalistische open auto.

Toch komt een Caterham het best tot zijn recht met een ouderwetse benzinemotor. Macdonald streeft er dan ook naar zo lang mogelijk vast te houden aan de verbrandingsmotor. In het Verenigd Koninkrijk wordt de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor per 2030 echter verboden. Voor die tijd zal Caterham dus toch met een andere oplossing moeten komen. De verwachting is dat de eerste elektrische Caterham ergens in de komende vijf jaar wordt geïntroduceerd.

Bron: Autocar

Foto: de (niet-elektrische) Caterham Aero Seven Concept uit 2013