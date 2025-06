Lusten we de nieuwe Nissan Leaf wel?

Nissan liep ver voor de troepen uit met de eerste Leaf. Nu komt er eindelijk een écht nieuwe en geen opgewarmde prak! Lusten we hem dan wel?

In den beginne was er een Nissan Leaf en verder nagenoeg niets. Bij Citroën en Mitsubishi deelden ze nog een elektrische auto en uit Amerika kwamen de eerste exemplaren van de prijzige Tesla Model S naar ons toe.

De Leaf is best wel een succesvolle auto geworden. Sinds 2010 zijn er wereldwijd bijna 700 duizend stuks verkocht en die hebben zo’n 28 miljard kilometer afgelegd. Zo schat Nissan zelf.

Inmiddels is er nog steeds een Nissan Leaf, maar de concurrentie op het gebied van elektrische auto’s is enorm. Er zijn compacte, middelgrote, stations en SUV’s. Allemaal elektrisch en van over de hele wereld. Nissan ruilde het lelijke eendje van het begin nog wel om voor een iets minder lelijk eendje, maar de aantallen zijn niet meer om over naar huis te schrijven.

De beste jaren waren in ons land 2018 en 2019. Dit jaar zijn er pas 86 stuks op kenteken gezet. Niet meer zoveel dus, maar er komt nu dus een nieuwe. Waar die tweede generatie Nissan Leaf eigenlijk een opgefriste variant van de pionier was wordt generatie drie een volledig nieuwe.

Opgewarmde prak

Dus moet er een volledig nieuwe Nissan Leaf komen. Geen opgewarmde prak zoals de vorige dus en ook geen Nissan met een Renault logo zoals bij de Nissan Micra het geval is. Dat is gewoon een omgekatte Renault 5.

Nee de Nissan Leaf wordt nieuw. Daar zijn ze bij Nissan trots op. Hij komt pas volgend jaar, maar om iedereen goed op te warmen maken ze een serie die “All-New Nissan Leaf Insights” heet. Iedere keer een tipje van de sluier. We weten dus weer meer!

Wat weten we van de nieuwe Nissan Leaf?

Geheel volgens de huidige trends neemt het merk afscheid van de hatchback als carrosserie vorm. De nieuwe Leaf wordt een… crossover! Ja die zagen we niet aankomen.

Daarnaast wordt de gloedjebloedje nieuwe Nissan Leaf de eerste auto van het merk met de nieuwe 3-in-1 elektrische aandrijflijn van het merk. Die is tien procent kleiner dan die van het uitgaande model en kan tot 218 pk vermogen en 355 Nm koppel leveren.

De derde generatie moet zo’n twee decibel stiller worden dan de tweede generatie en is er werk van gemaakt om zoveel mogelijk trillingen in de auto te verminderen.

Meer interieurruimte

Omdat die aandrijflijn compacter is geworden kan het systeem dat zorgt voor de verwarming, ventilatie en airco nu onder de motorkap geplaatst worden. Bij de uitgaande auto zit dat achter het instrumentenpaneel. Zo wordt er in het interieur meer ruimte gecreëerd.

Leuk extraatje is dat als je kiest voor het optionele panoramadak je niet inlevert op hoofdruimte. Het dak is dimbaar en daardoor heb je geen fysieke afsluiting meer nodig om de warmte buiten te houden. Dat scheelt significant aan hoofdruimte.

Het onderstel wordt stijver door een multilink achterwielophanging en ook de carrosserie is stijver gemaakt. Je kunt straks tot 19 inch wielen onder je Leaf bestellen en dan toch een draaicirkel van 5,3 meter hebben. Lekker wendbaar dus.

Bovenal vinden wij dat de auto ook beter smoelt. Maar dat is smaakgevoelig natuurlijk. Over het batterijpakket, de actieradius en de prijs is nog niets bekend. Later deze maand gaat Nissan de Leaf onthullen en verwachten we meer te weten. Tot die tijd, lusten jullie deze derde generatie van de Nissan Leaf wel?