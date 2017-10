Dit vindt RIC van Max’ contractverlenging

Is het pure jaloezie, of broederlijke oplettendheid van de lachende Ozzy?

Net voordat de eerste vrije training in de Verenigde Staten kon beginnen, werd bekend gemaakt dat Verstappen zijn contract bij de Rode Stieren tot en met 2020 heeft verlengd. In het persbericht rapporteert een dolblije Christian Horner dat Max nu de mogelijkheid, en vooral de tijd, heeft om een winnend team om zich heen te bouwen. De tijd zal ons leren of het hem ook daadwerkelijk de kans zal geven om een Schumacher’tje te plegen.

Ricciardo, die zelf nog maar een contract heeft tot het eind van volgend jaar, lijkt het te verbazen. De AustraliĆ«r, die de hitte van de jonkies inmiddels onder zijn Puma’s begint te voelen, laat in een reactie op het nieuws weten dat voor hem de timing niet helemaal logisch is. Dat is niet zo gek, als je bedenkt dat Max dit seizoen slechts 9 van de 16 keer tot de finish kwam en maar drie keer naar het podium mocht. In dit geval zou Alonso’s tactiek, die dit weekend eveneens bijtekende voor volgend jaar, veel meer voor de hand liggen. Je wilt immers toch enige garantie van je team dat ze hun beloftes zullen waarmaken!

Maar zelfs in het geval dat Max besluit om van team te willen wisselen, wandelt hij tegen een gesloten deur. Want hoewel de verschillende topteams in de rij staan om ons Max aan zich te binden, zijn de stoeltjes voorlopig nog bezet. Daarnaast hebben zowel Mercedes als Ferrari een aantal veelbelovende rijders, denk aan Leclerc en Ocon, in de pijpleiding. Je zou dus kunnen zeggen dat er voor Max de komende jaren eigenlijk geen plek is bij de ‘grote twee’. Maar ja, in de wereld van Formule 1 is niets zeker. Vraag maar aan Kvyat.