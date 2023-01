Dit waren de auto’s van Ken Block

We laten een paar auto’s van Ken Block de revue passeren.

Vanochtend bereikte ons het trieste nieuws dat legende en toffe peer Ken Block is overleden bij een sneeuwscooter-ongeluk. Daarmee is de autowereld een kleurrijk figuur armer geworden. Block maakte furore met zijn Gymkhana-filmpjes op YouTube. We hebben het hier over de vroege dagen van het medium, er was nog niet zoveel te zien als tegenwoordig.

Sterker nog, mede dankzij Ken Block werd het online medium iets populairder, want nu was er ook wat te zien voor de petrolhead.

Subaru Impreza WRX STI

2008

De eerste auto waarmee we kennis konden maken met het fenomeen Ken Block, de Impreza uit Gymkhana Practice.

Subaru Impreza WRX STI

2009

Een jaar later verschijnt ‘The Informercial’, wederom met een Subaru Impreza WRX STI, maar nu het hatchbackmodel. Ook vervalt de blauwe kleur.

Ford Fiesta

2010

Ford haakt slim in op de populariteit van Ken Block en werkt samen met de coureur. In eerste instantie met de Ford Fiesta. Deze lijkt per upload iets te wijzigen en dikke en sneller te worden.

Ford Fiesta WRC

2010

Ken Block is de eerste Amerikaanse coureur die meedeed aan het WRC. Het was eventjes aftasten. Zijn video’s toonden namelijk aan dat hij epische wagencontrole had, maar hoe is dat in vergelijking met een stel Fransen en Finnen? Het viel niet tegen. Uiteraard won hij geen rally’s van de jonge garde, maar Block scoorde wel geregeld punten. Hij reed diverse rally’s van 2010 tot en met 2014.

Ford Mustang

2014

Bijzonder is deze klassieke Ford Mustang. Dat is op de Crown Victoria na misschien wel de laatste auto die je zou verwachten. In tegenstelling tot de vorige auto’s is er geen link met de rallywereld. Ken Block zijn ster is inmiddels zo ver gerezen dat hij vanuit het niets een eigen auto kan (laten) opbouwen.

Ford RS200

2021

Een stiekeme favoriet van ondergetekende. Ford RS200 is een legandarisch monster dat speciaal voor de Group B-ralklyklasse is ontwikkeld. Helaas kwam de RS200 net op het moment dat de klasse zwaar onder vuur lag. Er zijn enkele straatauto’s van gebouwd, zo’n 200. Maar dit is een Evo met een 2,1 motor (in dit geval goed voor 700 pk).

Audi e-tron GT

2022

In de herfst van 2021 maakte Ken Block bekend samen te zullen gaan werken met Audi. Het merk met de vier ringen heeft natuurlijk een rallyhistorie. Daarbij kan het doorgaans best brave Audi wel wat sjeu gebruiken die Ken Block zijn team aan de auto’s weet toe te voegen. Het begint met zijn nieuwe daily, een witte Audi e-tron GT met witte wielen en een dakkoffer:

Audi quattro S1 e-tron Hoonigan

2022

De nieuwe Audi Sport quattro e-tron Hoonitron is de eerste en vooralsnog enige auto uit deze samenwerking. Dit model werd in december vorig jaar (drie weken geleden dus) gelanceerd.

Uiteraard is dit slechts een kleine greep van de vele auto’s van Ken Block. Topvermeldingen, favorieten en andere niet genoemde auto’s kun je vermelden in de comments.

Bijgaand nog eventjes wat beelden, opdat wij niet vergeten. Het ga je goed, ouwe reus.

