Formentor Widebody is ideaal voor megapatta’s

De Formentor Widebody is een leuke toevoeging.

De Cupra Formentor is de eerste unieke auto van het Spaanse submerk van Seat. Officieel is het een submerk, maar het modelgamma van Cupra is intussen al groter dan dat van het moederbedrijf. En dan zit er bij Cupra ook nog eens meer nieuws in het vat.

Ook lijkt de scene qua snelle Seats over gestapt te zijn naar snelle Cupra’s. Dat is op zich niet zo vreemd, want alle snelle Seats van vroeger heten nu Cupra.

Voor vandaag hebben we nieuws uit die scene. Het gaat om de Formentor Widebody van JMS Fahrtzeugteile. De Duitse tuner neemt eigenlijk alles onder handen wat ze tegenkomen. Het leuke is dat ze ook auto’s pakken die niet altijd behandeld worden, zoals de Hyundai i20 N, GT86, Lotus Esprit (ja, ja!) en Alfa Romeo GT.

Cupra Formentor Widebody

Voor nu dus een Cupra Formentor Widebody, die BSR Tuning uit Tsjechië in samenwerking met JMS heeft gebouwd. De widebody is afkomsstig van JE Design. Zowel links als rechts is de Formentor nu aanzienlijk breder dan normaal. De kit bestaat uit een voorspoiler, dikkere wielkasten, een achterspoiler en een dakspoiler. Je, je leest het goed. Je krijgt gewoon TWEE spoilers!

Het mooie van deze kit is dat je er de ruimte voor grotere wielen mee vergroot en daar hebben ze bij JMS rekening mee gehouden. Het zijn velgen van het merk Barracuda, modelletje ‘Dragoon’. De velgen zijn 10×20 groot en voorzien van 275/30 ZR20 banden. Dat zijn echt ongelooflijk grote wielen voor zo’n C-segment crossover.

En de motor dan?

Om te zorgen dat de wielkasten helemaal perfect gevuld zijn, zijn er Eibach verlagingsveren gemonteerd. Deze verlagen de auto rondom met zo’n 35 millimeter. Ten slotte de motor. Die is ook onder handen genomen. De 2.0 TSI is nu goed voor 359 pk en 462 Nm. Meer dan voldoende om veilig te kunnen invoegen.

Is het dan allemaal hosanna? Nou, die wielen moeten je smaak zijn. Die stickers hebben wij ook nooit zo begrepen, maar wellicht dat het handig is voor commerciële doeleinden. Toch handig als de stagiair gevulde koeken of goulashkroketten moet halen in het dorp.

Meer lezen? Dit zijn de 11 tofste Cupra’s ooit gebouwd!