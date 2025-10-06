Bestverkochte auto van Europa is vernieuwd

Met een nieuwe snoet én nieuwe motoren.

Je denkt misschien dat iedereen een cross-over wil, maar de bestverkochte auto’s van Europa zijn nog altijd hatchbacks. Op nummer één staat de Dacia Sandero, op de voet gevolgd door zijn neefje, de Renault Clio. Terwijl recent een compleet nieuwe Clio werd gelanceerd, moet de Sandero het doen met een facelift. Maar dat is niet erg, want zo blijft ‘ie betaalbaar.

Dit is overigens niet de eerste facelift voor de Sandero. In 2022 werd de auto al eens opgefrist, met het nieuwe ‘DC’-logo. Deze keer pakt Dacia iets groter uit, met ook motorische wijzigingen. Naast de Sandero wordt meteen de Jogger gefacelift. Eerder vandaag schreven we ook al over de vernieuwde Dacia Spring en de Dacia Hipster concept. Het kan niet op!

Nieuwe neus

De Sandero heeft een nieuwe neus gekregen, met een plattere grille, een andere voorbumper en nieuwe koplampen. Of nou ja, nieuw… de LED-verlichting is anders, de vorm van de koplampen is nog hetzelfde. In de achterlichten zien we dezelfde pixelverlichting terug. Volgens Dacia moet dit een omgekeerde T voorstellen, maar daar heb je wat fantasie voor nodig.

De Sandero Stepway (de hogere versie) heeft een iets stoerdere neus, met meer zwart. Ook zit er een zwarte streep tussen de achterlichten. Voor het front van de Jogger heeft Dacia simpelweg ‘copy paste’ gedaan.

Interieur

In het interieur zijn er ook wat wijzigingen, zoals een nieuw 10 inch touchscreen (in plaats van 8 inch). Er zijn ook nieuwe opties, zoals een draadloze lader voor je telefoon, automatisch grootlicht en een 360° parkeercamera. Opties die een paar jaar geleden nog heel fancy waren, maar ze zitten nu dus gewoon op een Dacia Sandero.

Voor het eerst hybride

Het belangrijkste nieuws is echter op motorisch gebied. De Dacia Sandero wordt voor het eerst een hybride. Dit wordt een volwaardige hybride, met 1.8 vierpitter, een 50 pk sterke elektromotor, een startgenerator en een 1,4 kWh accu. Je moet wel de Stepway kiezen om deze aandrijflijn te krijgen. Of de Bigster. Of de Jogger.

Verder krijgt de instapper met driecilinder er 10 pk bij, voor een totaal van 100 pk. En dan is er nog de nieuwe Eco-G 120, die zowel benzine als lpg lust en de TCe 100 Bi-Fuel vervangt. Naast 20 pk extra krijg je ook een grotere lpg-tank van 49,6 liter.

Op deze manier moet de Dacia Sandero er weer even tegenaan kunnen. Vooralsnog lijkt er nog genoeg animo te zijn. En geef de klanten eens ongelijk. Met de Sandero heb je een B-segmenter voor de prijs van een A-segmenter. De nieuwe prijzen zijn nog niet bekend, maar momenteel heb je al een Sandero voor €18.200.