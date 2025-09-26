Er is een nieuwe bestverkochte auto van Europa!

De Dacia Sandero is van de troon gestoten.

Iedere maand is het stuivertje wisselen tussen wie er de bestverkochte auto van Europa is. De twee kandidaten die het vaakst bovenaan voorkomen, komen van hetzelfde concern. We hebben het over de Dacia Sandero en Renault Clio. In augustus 2025 zit er echter een compleet andere auto op de troon van bestverkochte auto van de maand in Europa.

Voor we daar verder induiken, eerst een overzicht van de Europese autoverkopen. Het merendeel van de nieuwverkochte auto’s in ons continent is hybride. Maar liefst 33,4 procent is volledig of mild hybride, en 10,4 procent is een PHEV. Hierna volgen niet de EV’s (zoals in Nederland), maar nieuwe benzineauto’s met 25,6 procent. De elektrische auto’s komen met 20,2 procent wel in de buurt. De overige auto’s gebruiken diesel (8 procent) of een andere brandstof zoals waterstof of LPG (2,4 procent).

Bestverkochte auto’s in Europa van augustus 2025

Helemaal bovenaan vinden we dus niet de Sandero of Clio, maar een crossover. De uitgaande Volkswagen T-Roc beleeft nog een laatste succesje door in augustus 2025 de bestverkochte auto van Europa te zijn voordat de nieuwe generatie het overneemt.

De Sandero vinden we terug op plaats 2 en de Clio op plekje 5. De rest van de lijst wordt ook gevuld met crossovers, SUV’s en hatchbacks. Opvallend: ondanks dat één op de vijf nieuwverkochte auto’s in Europa een EV is, staan er in de top tien geen modellen die enkel als EV worden verkocht.

Model Verkopen augustus 2025 Volkswagen T-Roc 14.693 Dacia Sandero 13.834 Toyota Yaris Cross 12.201 Volkswagen Tiguan 12.094 Renault Clio 12.091 Hyundai Tucson 11.350 Dacia Duster 9.813 Toyota Yaris 9.666 Opel Corsa 9.585 Volkswagen Golf 9.444

Bestverkochte EV van augustus 2025

Bij de elektrische auto’s zien we maandelijks een flinke toename bij de Chinese merken ten opzichte van augustus 2024. Er kwamen meer dan 43.500 nieuwe Chinese auto’s naar Europa wat goed is voor een verkoopstijging van 121 procent.

Toch komt er geen Chinese EV voor in de top tien. Helemaal bovenaan vinden we de Tesla Model Y die de rest van de modellen vrij ver vooruit blijft. De verkopen zijn nog niet zo goed als vorig jaar. Toen verkocht Tesla er 37 procent meer. Ook hier wordt de lijst gedomineerd door (kleine) SUV’s en hatchbacks, al redt de ID.7 de sedan/stationwagon-eer met een tiende plek.

Model Verkopen augustus 2025 Tesla Model Y 8.330 Skoda Elroq 6.450 Tesla Model 3 6.382 BMW iX1 5.260 Volkswagen ID.3 5.253 Volkswagen ID.4 4.963 Kia EV4 4.519 Skoda Enyaq 4.410 Renault 5 E-Tech 4.175 Volkswagen ID.7 3.981

Bronnen: JATO Dynamics, ACEA