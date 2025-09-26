Er is een nieuwe bestverkochte auto van Europa!

De Dacia Sandero is van de troon gestoten.
Iedere maand is het stuivertje wisselen tussen wie er de bestverkochte auto van Europa is. De twee kandidaten die het vaakst bovenaan voorkomen, komen van hetzelfde concern. We hebben het over de Dacia Sandero en Renault Clio. In augustus 2025 zit er echter een compleet andere auto op de troon van bestverkochte auto van de maand in Europa.
Voor we daar verder induiken, eerst een overzicht van de Europese autoverkopen. Het merendeel van de nieuwverkochte auto’s in ons continent is hybride. Maar liefst 33,4 procent is volledig of mild hybride, en 10,4 procent is een PHEV. Hierna volgen niet de EV’s (zoals in Nederland), maar nieuwe benzineauto’s met 25,6 procent. De elektrische auto’s komen met 20,2 procent wel in de buurt. De overige auto’s gebruiken diesel (8 procent) of een andere brandstof zoals waterstof of LPG (2,4 procent).
Bestverkochte auto’s in Europa van augustus 2025
Helemaal bovenaan vinden we dus niet de Sandero of Clio, maar een crossover. De uitgaande Volkswagen T-Roc beleeft nog een laatste succesje door in augustus 2025 de bestverkochte auto van Europa te zijn voordat de nieuwe generatie het overneemt.
De Sandero vinden we terug op plaats 2 en de Clio op plekje 5. De rest van de lijst wordt ook gevuld met crossovers, SUV’s en hatchbacks. Opvallend: ondanks dat één op de vijf nieuwverkochte auto’s in Europa een EV is, staan er in de top tien geen modellen die enkel als EV worden verkocht.
|Model
|Verkopen augustus 2025
|Volkswagen T-Roc
|14.693
|Dacia Sandero
|13.834
|Toyota Yaris Cross
|12.201
|Volkswagen Tiguan
|12.094
|Renault Clio
|12.091
|Hyundai Tucson
|11.350
|Dacia Duster
|9.813
|Toyota Yaris
|9.666
|Opel Corsa
|9.585
|Volkswagen Golf
|9.444
Bestverkochte EV van augustus 2025
Bij de elektrische auto’s zien we maandelijks een flinke toename bij de Chinese merken ten opzichte van augustus 2024. Er kwamen meer dan 43.500 nieuwe Chinese auto’s naar Europa wat goed is voor een verkoopstijging van 121 procent.
Toch komt er geen Chinese EV voor in de top tien. Helemaal bovenaan vinden we de Tesla Model Y die de rest van de modellen vrij ver vooruit blijft. De verkopen zijn nog niet zo goed als vorig jaar. Toen verkocht Tesla er 37 procent meer. Ook hier wordt de lijst gedomineerd door (kleine) SUV’s en hatchbacks, al redt de ID.7 de sedan/stationwagon-eer met een tiende plek.
|Model
|Verkopen augustus 2025
|Tesla Model Y
|8.330
|Skoda Elroq
|6.450
|Tesla Model 3
|6.382
|BMW iX1
|5.260
|Volkswagen ID.3
|5.253
|Volkswagen ID.4
|4.963
|Kia EV4
|4.519
|Skoda Enyaq
|4.410
|Renault 5 E-Tech
|4.175
|Volkswagen ID.7
|3.981
Bronnen: JATO Dynamics, ACEA
Reacties
Johanneke zegt
4 uitlaatjes op je 1.0 RRRRRR.
Wel knap, dat ze de T-roc beter weten te verkopen dan de betere Golf. Of zou dat ook komen omdat de Golf een paar duizend duurder is sinds die standaard met een 1.5 geleverd wordt?
verdebosco zegt
En de nieuwe T-Roc zal het slechter doen dan de uitgaande versie. De vormgeving is veel te saai. Hopelijk mooiere materialen, maar dat kan altijd. Een piek in de verkoop aan het einde betekent dat je je klanten niet kent. Heel jammer. Idem zo dom: de nieuwe Tiguan (ook zo’n blob-vorm) en de allerdomste: de vervanging van de Touareg door de Tayron. De stilstand in de fabrieken is volkomen logisch. De eigen organisatie is de vijand. Aan het hoofd van die vijand staat ongetwijfeld de afdeling Finance. De rest staat te bibberen en heeft geen idee meer binnen VW wat te doen.
NB Audi lijkt dit probleem langzaam op te lossen. De mislukkingen waren er bij hen nog eerder. Hopelijk een goed voorbeeld voor VW.
Appie64 zegt
Kijk, 2x Tesla in de Top 3 – hoezo het gaat slecht met Tesla?!
dijan zegt
Appie VAG met 5 !
mashell zegt
Ze staan niet meer in de top 10 best verkochte auto’s, dat was ooit anders.
Motomoto zegt
De I.D.7 in de top 10. Waar wordt dat ding dan zo goed verkocht? Ik zie ze hier niet veel, in Duitsland zie ik ze ook niet veel. Scandinavië?
mashell zegt
Ik zie ze in Nederland vaker dan de nieuwe Passat. In Duitsland is dat andersom.
Jozo zegt
Zo zie je maar dat die Tesla-schaamte-storm ook snel weer is gaan liggen