BREEK: Tesla lepelt blubberdikke V8 in de Model S

Van zoom zoom, naar vrop vrop!

Op Tesla valt wel wat op en aan te merken, maar je moet het Elon Musk nageven: als nieuwe Amerikaanse autofabrikant heeft hij zich toch maar knap tussen de gevestigde orde genesteld. Chrysler, Ford en ‘The General’ zullen toen de eerste Tesla roadster op de markt kwam misschien niet eens gedacht hebben dat het bedrijf een kleine 15 jaar later nog zou bestaan. Dat het bedrijf bij vlagen ook nog hoger gewaardeerd wordt dan de traditionele Domestics, mag helemaal een verrassing heten.

Toch zit er nog een gapend gat in het modelgamma van Tesla. Een Amerikaanse autofabrikant móet namelijk gewoon een musclecar aanbieden met ouderwetse ‘vie-eet-pouwèr’ in het vooronder. Gezien de natuur van het bedrijf en de focus op EV’s, heeft Tesla zich daar tot op heden niet aan gewaagd. Het overwoog aanvankelijk wel een ICE als range extender aan te bieden in de Model S (rijtest), maar uiteindelijk haalde dat idee het productiestadium niet. Dat kwam ook wel goed uit, want zo kon het bedrijf zich nog makkelijker profileren als nieuw alternatief voor de gevestigde orde.

Elon komt de laatste tijd echter een beetje los en durft zo nu en dan uit de band te springen. Denk hierbij aan de Roadster die hij de ruimte inschoot en de vlammenwerper waarmee hij vriend en vijand de stuipen op het lijf jaagt. De Model S met V8 onder de kap kan ook in deze categorie geschaard worden. Naar verluidt kreeg de Muskias het idee toen hij in een stoffige lade wat oude kiekjes van zijn ex tegenkwam en besloot hij pardoes dat de auto er moest komen.

De motor van de simpelweg Model S V8 geheten blepper is in de basis de LS9 motor uit de Chevrolet Corvette ZR1, maar Tesla voorziet het blok van wat speciale technische hoogstandjes. In de wandelgangen gaat het gerucht dat Elon hiervoor de hulp ingeroepen heeft van Christian von Koenigsegg, volgens hem dé expert op het gebied van verbrandingsmotoren. De LS9 krijgt de splinternieuwe Super Turbo Fuel Utilization (STFU)-technologie mee, die de krachtbron zowel meer pk’s geeft als efficiënter maakt. Het resultaat is 750 pk en 889 Nm. De Model S V8 wordt hiermee geacht een Model S P100D bij te houden op het sprintje van nul-naar-honderd, om vervolgens de EV in het stof te laten bijten op hogere snelheden.

Een andere interessante aas in de mouw van de Model S V8 gaat verscholen in de vier joekels van stortkokers die aan de achterkant van de auto gemonteerd zijn. Er zit namelijk -je verzint het niet- een heuse vlammenwerperfunctie in. Elon zegt hierover:

De Model S V8 is onze eerste auto met uitlaten. We wilden dit feit luister bijzetten door er meteen iets speciaals mee te doen wat de concurrentie niet kan bieden. Toen dacht ik, waarom geen vlammenwerper in de uitlaat inbouwen? Ik herinnerde me dat ik dit ooit al eens gezien had bij Pimp my Ride. We hebben zelf al de nodige kennis in huis op het gebied van vlammenwerpers, dus het was uiteindelijk een logische beslissing.

Om de CO2-emissie van het totale concern laag te houden, gaat Tesla maar 250 Model S V8-en bouwen, waarvan 25 stuks zogeheten Founders Editions betreffen. Deze laatste zijn uitgevoerd in de speciale kleur Amber Lightning, een warme tint die het midden houdt tussen geel en oranje. Helaas zijn alle Founders Editions al vergeven aan enkele honcho’s bij het bedrijf en klanten die het goed deden in het Referral Program.

De ‘reguliere’ Model S V8 kan je nog wel kopen, maar we raden je aan snel de Tesla Store op te bellen, want waarschijnlijk is het model rap uitverkocht. In Amerika kost de Model S V8 apart genoeg fors minder dan een Model S met accu’s, vanwege de veel goedkopere techniek onder de kap. Dankzij de Nederlandse CO2-tax profiteren wij daar echter niet van: bij ons gaat een kale Model S V8 142.018 Euro kosten.