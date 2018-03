Dit was de eerste generatie Audi TT

Hoe dan!?!

De titel van dit bericht roept waarschijnlijk de nodige vragen op, dus is het tijd voor wat uitleg. Cynici zullen zeggen dat Audi zoals we dat nu kennen binnen VAG niet meer is dan wat Lexus is voor Toyota. Een merk dat in het leven geroepen is om iets hoogwaardigere auto’s te kunnen verkopen, voor veel meer geld. Het verschil is dat de naam ‘Lexus’ geen historie had in de autowereld en de naam Audi wel.

De geschiedenis van Audi is een vrij lang verhaal van overnames en fusies in de Duitse auto industrie. Het merk Audi is op die manier terug te herleiden naar Auto-Union, dat op haar beurt ontstond uit de merken Audi, Horch, DKW en Wanderer. In 1965 werd Auto-Union gekocht door Volkswagen.

Vier jaar later trof dat lot ook een ander automerk, genaamd NSU. Je kent dit merk wellicht van de Ro-80 met wankelmotor. Auto-Union en NSU werden onder de paraplu van Volkswagen samengevoegd tot Audi NSU Auto Union AG. Vanaf 1985 werd deze ingewikkelde naam gesimplificeerd tot Audi. Zodoende zou je, mits je geen cynicus bent, kunnen zeggen dat het moderne Audi genen heeft van een heleboel merken, waaronder NSU. En laat dat merk nu in de jaren ’60 al een TT gebouwd hebben!

De NSU TT was de snelle versie van de NSU Prinz. Zoals toen nog vaker voorkwam, zat de luchtgekoelde motor achterin en had de auto achterwielaandrijving. Qua rij-eigenschappen zal ‘ie dus waarschijnlijk spannender zijn dan de moderne TT’s op Golf-basis.

De eerste NSU TT (NSU 1000 TT) had een 1,1 liter motor. Later volgde nog de NSU 1200 TT met 65 pk en -jawel- de NSU TTS met 70 pk. Zoals de naam al suggereert heeft de 1200 TT een 1,2 liter motor. De TTS heeft opvallend genoeg een opgefokte 1,0 onder de kap. De autootjes waren praktisch genoeg om ingezet te worden door gezinnen, maar er werd ook veelvuldig mee geracet, getuige de foto boven dit artikel van een TT met Jäger-livery.

In 1973 werd de NSU TT uitgefaseerd. De auto zou de voorwielaangedreven Golf teveel in de weg zitten en de fabrieksruimte in Neckarsulm moest vrijgemaakt worden om Audi’s te produceren. Vanaf 1998 is de naam TT dus weer terug binnen het concern, maar los van het ‘sportieve randje’ is de auto verder bijna het tegenovergestelde van het origineel. Beslis zelf of je dat iets of niets vindt.