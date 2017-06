Dit werd niet de Alfa Romeo 166 Coupé

Een bijzonder vormgegeven apparaat was het echter wél.

In 1999 presenteerde Alfa Romeo de Bella; een concept car die was ontwikkeld door Alfa en Bertone. De Bella werd een mogelijk voorproefje op een coupéversie van de 166 en niet geheel toevallig stond de Bella ook op het onderstel van die sedan. In de neus lag uiteraard de beroemde Busso V6, goed voor 225 pk.

Ondanks dat het een concept car betrof was de Bella voorzien van een fatsoenlijk interieur met vier stoelen. Daarnaast konden de (uiterst krappe) achterstoelen worden verwijderd om er een coupé met aardig wat bagageruimte van te maken. Altijd handig als je weekendje met de secretaresse richting het zuiden van Europa wilt cruisen.

De pers mocht ten tijde van de introductie zelfs rondjes rijden met de Bella wat niet heel vreemd is, aangezien de techniek rechtstreeks afkomstig was van de 166. Toch werd het project afgeschoten en tot een productiemodel kwam het nooit. Of dat jammer is? Jullie mogen het zeggen!