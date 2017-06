Waarom kost deze Nederlandse Integra meer dan 25k?

Soms kom je een hele speciale auto tegen.

Bij Lex Classics hebben ze een zeer bijzondere Honda Integra Type-R uit 1998 te koop staan. De DC2 (de interne fabriekscode) heeft pas 36.930 kilometer op de teller staan, er is dus nog niet veel mee gereden. Volgens het bedrijf is deze wagen voor liefhebbers een absolute droom. De eigenaar van de auto was een Honda verzamelaar die er voor gezorgd heeft dat de auto in nieuwstaat is gebleven. De rode Recarostoelen zien er bijvoorbeeld nog perfect uit zonder slijtage.

Wat de versie uit de advertentie uniek maakt, is dat dit een originele Nederlandse auto is. In totaal werden er namelijk maar zeventig van dit soort wagens compleet nieuw in Nederland geleverd. Je kan ze herkennen aan de koplampen. De Europese modellen kregen namelijk de neus van de Acura Integra, terwijl de Japanse varianten lange, platte koplampen hebben.

Daarnaast heeft deze auto ook nog eens als een van de weinige Nederlandse modellen airconditioning en de originele mistlampen. De viercilinder motor levert een totaal van 190 pk op. Het is niet zomaar een motor. Het B18C blok met VTEC is met de hand gebouwd en de begrenzer grijpt pas in bij 8.500 toeren. Het vermogen wordt via een hemels schakelende close ratio vijfbak overbracht op de voorwielen. Het helical sperdifferienteel voorkomt dat het binnenste voorwiel doorspint. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan moet je wel 26.500 euro neerleggen. Dan krijg je wel een uniek exemplaar van wat kenners omschrijven als een van de best sturende voorwielaandrijvers aller tijden. Zou jij dat overhebben voor deze bijzondere Honda Integra Type-R?

Met dank aan Robert voor de tip!