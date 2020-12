Wheelsandmore GLS 63 met 920 pk is de allerdikste - Autoblog.nl

Dikke pret voor zeven wanneer je je GLS 63 langs brengt bij Wheelsandmore. Zij stoppen er 920 pk in.

Er zijn van die dingen waarvan je je afvraagt of iemand er nog op zit te wachten. De Mercedes-AMG GLS 63 mag zeker tot die categorie gerekend worden. Een gruwelijke, 5,2 meter lange zevenzits SUV die ook nog eens een 4.0 V8 voorin krijgt met 612 pk. Ergens is het bewonderenswaardig dat Mercedes dit soort vliegdekschepen nog aanbiedt. Rationele denkers en/of milieuorganisaties zijn echter goed klaar met de Gouden Gier van 2020.

Tuning

Onvoorstelbaar maar waar: er zijn mensen die 612 pk te weinig vinden. Tenminste, het lijkt ons dat tuners bouwen op vraag. Wheelsandmore presenteert een GLS 63 die motorisch is aangepakt. Zodat er meer dan die 612 pk uitkomt. Veel meer. Slik.

Het is natuurlijk veel makkelijker: de GLS 63 heeft dezelfde motor als de GLE 63. En die werd recent door Wheelsandmore aangepakt. Een klassiek gevalletje kopieer+plak. Zoals altijd mag je bij de Wheelsandmore GLS 63 kiezen uit verschillende smaakjes, dit keer van Stage 1 tot en met 4. We leggen ze weer even uit.

Stage 1: toveren met de software van de motor. Dit simpele trucje levert je 710 pk en 1.000 Nm koppel op. Je bent dan klaar voor 2.200 euro.

Stage 2: bovenstaande, plus een nieuwe set downpipes kan net even iets meer limitering van de flink gedempte uitlaat opheffen. Meer geluid en meer pk: nu 800 stuks met 1.040 Nm koppel. Ook wordt dan de limitering van de snelheidsbegrenzer verhoogd naar 320 km/u. Dit kost in totaal 16.806 euro.

Stage 3: wederom alles wat hierboven staat, met nieuwe sterkere turbo’s. Dat levert 860 pk in totaal op, met 1.150 Nm koppel. Kosten bedragen 31.902 euro.

Stage 4: naast alles wat benoemd is worden de turbo’s helemaal tot het bot uitgeperst en gecombineerd met een betere brandstofpomp. Het resultaat is 920 pk en 1.150 Nm. Schofterig. En duur: 42.016 euro.

More and Wheels

De oplettende kijker heeft wellicht ook gezien dat deze Wheelsandmore GLS 63 ook nog aangepaste, eh, wheels heeft. Ze lijken erg op standaard AMG-velgen, maar het gaat om 24 inch velgen van Wheelsandmore zelf. Op de foto’s te zien in zakelijk zwart, maar meer kleuren zijn beschikbaar.

Hoe dik is té dik en hoe erg komt de Wheelsandmore GLS 63 daarbij in de buurt?