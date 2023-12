Grote verhuurder Sixt is helemaal klaar met Tesla

Niet alleen is Scandinavië is straks geen Tesla meer te krijgen. Ook verhuurder Sixt is helemaal klaar met het merk.

Tesla is nog steeds toonaangevend in de autobranche waar het gaat om EV’s winstgevend in de markt zetten. De voor autobegrippen nog steeds nagelnieuwe fabrikant is een van de weinige zo niet de enige die het lukt elektrische auto’s ook daadwerkelijk met winst te verkopen. Nu heeft men natuurlijk alles mee gehad wat dat betreft. Subsidies, af en toe wat lekker hete zomers of orkaantjes…Het heeft het bedrijf van Elon Musk allemaal geholpen. We leven immers in een tijd dat er een obsessie bestaat met groen doen of beter zegt vooral ook groen lijken te doen.

Ironisch genoeg is de grote man zelf ook helemaal klaar met het laatste. In een spraakmakend interview rekende Elon onlangs keihard af met de neppe schone schijnerts. Het gaat er volgens hem om dat je goed dóet. Niet om dat je alles in het werk stelt om je de mantel van gutmensch aan te meten terwijl je stiekem een endnek bent. Iets wat tegenwoordig net zo prevaleert is als een frisse krachtige bries in Hurricane Country.

Uiteraard kwam het Musk op de nodige #ophef te staan. Maar dat is niet de reden dat joekelig verhuurbedrijf Sixt helemaal klaar is met Tesla. Verfrissend genoeg geeft het bedrijf te kennen dat dit ‘gewoon’ als vanouds om de goede oude centen draait. In twee opzichten.

Ten eerste weigert Tesla de verhuurtoko een deal te geven om gekochte auto’s aan het eind van een bepaalde werkzame periode terug voor een bepaald bedrag. Andere fabrikanten zijn wel bereid dit te doen en verhuurders gaan daar graag op in omdat ze zich niet blootstellen aan een onbekende afschrijving. Dat laatste kan natuurlijk meevallen of tegenvallen. Maar Sixt is geen speculeerden op het gebied van autowaardes, maar een verhuurbedrijf. Zoiets is een afleiding die je er niet bij wil hebben. Sixt is ook enigszins verbolgen over prijsdalingen die Tesla onlangs heeft uitgevoerd. Die schaden de restwaarde en vormen dus een tegenvaller voor SIxt.

Relevanter voor de meeste mensen is echter de tweede reden die Sixt aandraagt om geen Tesla’s meer te willen. De onderhoudskosten vallen namelijk te hoog uit. Onderhoudskosten? Maar dat is bij EV’s toch dik voor elkaar? Kennelijk niet dus, want Sixt heeft en had een hele vloot Tesla’s. Als geen ander zullen ze weten wat het gemiddeld kost die rijdend te houden. Het zijn vooral de schades die het ‘m doen. Die zijn bij Tesla notoir duurder om te verhelpen dan bij traditionele ICE’s bouwers. Al dan niet omdat ook accu’s beschadigd raken.

Sixt gaat overigens niet nu dan maar weer volledig inzetten op ICE’s. Sterker nog, men is nog altijd van plan naar 70-90 procent EV’s te gaan in 2030. Maar, het zullen dan geen Tesla’s zijn. Eerder berichtten we al dat de Chinese fabrikant BYD een megadeal heeft gesloten met Sixt. De Amerikanen worden dus de loef afgestoken door de Chinezen. Waarvan akte.