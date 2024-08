Autoverhuurder Sixt doet EV in de ban

Want de klanten van Sixt willen helemaal geen EV!

We moeten allemaal aan de elektrische auto van opa Timmermans en tante Von der Leyen. Maar niet als we op vakantie gaan. Vliegen we, na uiteraard alle uitstoot braaf te hebben gecompenseerd, de hele wereld over dan huren we in het land van bestemming natuurlijk een volledig elektrische huurauto.

Nou nee dus. We huren gewoon het allerliefst een auto op dinosap. Gooide eerder autoverhuurbedrijf Hertz al de Tesla huurvloot in de ramsj, nu wil ook concullega Sixt graag van de EV af. En ze dumpen niet alleen die van Elon Musk.

Te duur in onderhoud

Dat een Tesla te duur is in onderhoud had Sixt eerder al bedacht. Mede door alle prijsverlagingen van het merk is de restwaarde ook nog eens helemaal prut. Hertz liet in april zelfs weten dat de gehele Tesla operatie de winstgevendheid van het hele bedrijf onder druk had gezet.

We moeten ze niet

Daarnaast is de klant koning. En die klant? Die wil helemaal geen elektrische huurauto. (behalve collega @rubenpriest dan). Elk zichzelf respecterend bedrijf past dan natuurlijk zijn aanbod aan op de vraag van de consument.

Gelukkig kan een bedrijf als Sixt snel reageren op de veranderende vraag. Oftewel wij vermoeden dat er binnenkort een hele zwik EV’ s met een verhuurgeschiedenis op de markt komen.

Sixt doet de EV in de ban

Het gaat hier overigens niet alleen om Tesla. Al het elektrische aanbod wordt bij het bedrijf minder. Vorig jaar waren zo’n 10 duizend van de 170 duizend voertuigen van Sixt een EV. Dat worden er nu dus een stuk minder.

We willen allemaal deugen, maar niet op vakantie dus. Of we weten gewoon niet hoe het werkt omdat onze eigen auto ook gewoon nog een auto met een brandstofmotor is. Aan iedere huurder uitleggen hoe het opladen van zo’n EV werkt is dan ook gewoon veel werk voor het verhuurbedrijf natuurlijk.

Wat huren we dan wel?

De autofabrikanten zien deze ontwikkeling waarschijnlijk met veel plezier. Dat betekent namelijk dat de verhuurbedrijven op zoek gaan naar vervangende auto’s met een brandstofmotor en dan kun je dus hele parkeerplaatsen vol aan Opel Corsa‘s, Fiat Panda’s en Kia Ceed’s verkopen.

Er is overigens onderzoek gedaan naar de meest populaire huurauto’s wereldwijd. Bovenaan de lijst staat het merk Fiat. Meer dan twintig procent van alle klanten kiest voor een Fiat als huurauto en van al die gehuurde Fiats is dan de Fiat Panda in 40 procent van de gevallen het gekozen model.

Op nummer 2 staat Volkswagen met tien procent en als populairste model de Volkswagen Polo. Toyota pakt met negen procent de derde positie en daar is de inmiddels uit productie zijnde Toyota Aygo nog altijd het populairste model.

Benieuwd wat jullie als gewaardeerde planeetlievende Autoblog lezers deze zomer zelf hebben aangevinkt bij de verhuurmaatschappijen (allemaal elektrisch uiteraard?). Laat het maar weten hieronder!