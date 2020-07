‘Alonso maakt volgend jaar comeback in F1’

De BBC meldt dat de Spanjaard in 2021 terug zal keren in de Formule 1.

Het hing al langer in de lucht: Fernando Alonso zou zijn zinnen hebben gezet op een comeback in de Formule 1 in 2021. Het begint er nu heel erg op te lijken dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

De BBC heeft namelijk van meerdere bronnen vernomen dat Fernando Alonso volgend jaar zijn rentree zal maken bij Renault. Aangezien Ricciardio dan naar McLaren vertrekt, heeft het Franse team een stoeltje vrij voor de Spanjaard.

Daarmee zou dit zijn tweede comeback zijn bij het team. Alonso reed namelijk van 2003 tot 2006 voor Renault en vervolgens, na een uitstapje bij McLaren, weer van 2008 tot 2009. Bij McLaren maakte hij ook weer een comeback, in 2015. Het is dus duidelijk: Alonso maakt graag comebacks.

Renault was ook het team waar Fernando Alonso zijn grootste successen boekte, namelijk twee opeenvolgende wereldkampioenschappen. Bij de eerste keer was hij nog maar 24, wat hem op dat moment de jongste wereldkampioen ooit maakte. Volgend jaar is hij 39 en zou hij dus voor F1-maatstaven tot de bejaarden behoren.

Volgens de BBC is alles al in kannen en kruiken: het contract is getekend en het nieuws wordt binnenkort bekendgemaakt. We wachten met spanning af.

Bron: BBC