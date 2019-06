5 redenen waarom de fusie tussen Fiat en Renault niet doorgaat

De potentiële fusie gaat niet door.

Renault maakte gister publiekelijk bekend nog niet te kunnen beslissen over het aanbod dat ze kregen van Fiat Chrysler. Het Italiaanse-Amerikaanse autoconcern stelde anderhalf week geleden een 50/50 fusie voor met Renault.

De Fransen gingen direct in overleg. We zijn ruim een week verder en vanuit Renault is er nog geen beslissing genomen. Een logisch gevolg. Het aanbod van FCA is nogal wat, daar moet goed over nagedacht worden. Lees hieronder 5 redenen waarom FCA nu al besloten heeft toch de stekker uit de fusie te trekken.

Politiek

Frankrijk is voor 15 procent eigenaar van Renault en heeft daarmee ook een vinger in de pap. De regering stelde voor nog geen beslissing te maken en een uitstel aan te vragen bij FCA. Frankrijk had onder meer als eis dat er niets zou gebeuren met banen en organisatie van Renault in het land mochten de bedrijven samensmelten. FCA besloot zich mede vanwege de politieke lading zich nu al terug te trekken.

FCA remains firmly convinced of the compelling, transformational rationale of a proposal that has been widely appreciated since it was submitted, the structure and terms of which were carefully balanced to deliver substantial benefits to all parties. However it has become clear that the political conditions in France do not currently exist for such a combination to proceed successfully.

Alliantiepartners

Renault heeft niet alleen met de Franse regering te maken, de Renault Groep werkt ook samen met alliantiepartners Mitsubishi Motors Corporation en de Nissan Motor Company. Met name die laatste zag weinig in een fusie volgens The Wallstreet Journal. Nissan zou twijfelen bij zijn rol in de alliantie mocht de fusie er komen.

Geen tijd

FCA is zelf ook voor een groot deel verantwoordelijk voor het niet gebeuren van een fusie. Ze trekken immers in een zeer vroeg stadium al de stekker uit de mogelijkheid. De Franse overheid wilde bijvoorbeeld eerst de volledige goedkeuring van Nissan hebben in het geheel. FCA heeft hen amper de kans gegeven om te overleggen, gezien het feit dat het concern zich nu terugtrekt.

Vraagtekens voor de top

FCA en Renault hebben beiden een eigen top. Er waren vraagtekens hoe het verder zou moeten gaan met de zittende topmensen, zoals FCA voorzitter John Elkann en Renault topman Jean-Dominique Senard en hun functies. Beide topmannen hebben een eigen visie op dingen en dat zou nog eens kunnen botsen met een 50/50 deal. Nissan is bovendien nog het trauma genaamd Carlos Ghosn aan het verwerken, de voormalige baas van de Renault-Nissan alliantie.

Twijfel bij investeerders

Ook investeerders hadden zo hun twijfels bij een 50/50 fusie. Onder andere de Franse investeerder CIAM nam contact op met Renault. De investeerder stelde dat Fiat de nieuwe partner Renault onderschat op waarde. Verder stelde deze investeerder onder meer voor dat FCA 2,5 miljard euro dividend zou moeten betalen aan de Franse regering mocht er een fusie komen. Normaal gesproken zou dit bedrag naar de aandeelhouders van FCA gaan.

Conclusie

Mocht de deal door zijn gegaan, dan werden FCA en Renault samen de derde grootste autobouwer ter wereld worden, na Volkswagen en Toyota. FCA bedankt de Renault Groep en de alliantiepartners Nissan Motor Company en Mitsubishi Motors Corporation voor het bekijken van het aanbod. Het terugtrekken van het aanbod is definitief, FCA zegt op onafhankelijke wijze door te gaan.

Bron: autonews