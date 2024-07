Koop deze getunede Giulia met 569 pk en 721 Nm

Een getunede Giulia Quadrifoglio klinkt letterlijk en figuurlijk als muziek in de oren!

Iedereen heeft een auto op zijn achtergrond of screensaver. Althans, iedereen op de Autoblog-redactie. Bij @machielvdd is dat zijn eigen auto (alhoewel Machiel sneller van auto wisselt dan van achtergrond, maar dat terzijde) en bij hoofdredacteur @michaelras is dat zijn briljante Panda. @RubenPriest heeft stiekem nog zijn oude Maserati GranTurismo, uiteraard. Ondergetekende heeft een Mansory MC20, puur omdat Machiel het daar niet mee eens is.

Maar sinds kort is het een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Ondanks alles blijft toch een beetje de bereikbare droomauto. Eentje die wellicht in beeld komt en niet te gek is om dagelijks mee te rijden. Alpina D3 S Touring voor de lange ritten ernaast en je hebt de beste autopaar mogelijk.

Fuchs-wielen

Toevallig kwamen we deze getunede Giulia Quadrifoglio voorbij op Marktplaats. Het bijzondere is niet zozeer de configuratie. Zwarte koets, zwarte wielen, zwart leer, zwarte hemel: het is allemaal heel erg zwart. Nu is het een tikkeltje saai, maar het misstaat zeker niet. Als The Godfather zich zou afspelen in 2019, was dit de auto van Vincenzo Corleone.

Ook wel gaaf zijn de velgen, want het zijn namelijk de gesmede Fuchs-wielen. Jazeker, de fabrikant die je vooral kent van klassieke Porsche-wielen maakte ook deze waanzinnig gave patta’s voor de Giulia. Natuurlijk, de Teledials zijn ook schitterend en historisch helemaal correct, maar persoonlijk kan ik deze erg waarderen. Alleen even in het zilver graag.

Getunede Giulia Quadrifoglio

Zoals je kunt lezen aan de schreeuwerige kop betreft het een getunede Giulia Quadrifoglio. De firma Squadra Tuning uit Nunspeet heeft even de software verfijnd. Er is in dit geval gekozen voor de Massimo-massagekuur.

Dat betekent dat het vermogen nu 569 pk bedraagt en het koppel een diesel-esque 720 Nm. Wat de prestaties nu zien, weten we niet. Maar weet dat een standaard Giulia 510 pk en 600 Nm heeft en daarmee in 3,9 seconden naar de 100 km/u knalt en een top haalt van 307 km/u.

Naar het schijnt heeft Squadra niet maximaal de turbokraan opengedraait, maar het nogal bruuske karakter ietsje aangepast (check hier heerlijk leesvoer). Net even wat meer verfijning en een hele hoop meer power en koppel. Het zal ongetwijfeld geweldig rijden en klinken. Dit exemplaar komt uit 2019 en heeft slechts 48.604 km gelopen. In dat kader bezien is de vraagprijs van 70 mille te begrijpen, zeker als je ziet dat een nieuwe elk jaar 10 mille duurder lijkt te worden.

Wel grappig, deze getunede Giulia staat te koop bij een Kia-dealer. We zijn benieuwd wat de voormalig eigenaar rijdt. Toch nog een Stinger opgepikt? Of gewoon ook een Sportage gekocht? Altijd wel lekker, hè, zo’n hoge zit! Enfin, doe er je voordeel mee en koop ‘m! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

