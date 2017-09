Stewards doen uitspraak over incident GP Singapore

Wie o wie is er schuldig?

Op een gegeven moment raak je er gewoon aan gewend dat Max Verstappen veel te vroeg al weer de race in de paddock kan kijken. Vandaag ging het echter wel heel erg snel. Dat is vooral jammer omdat alle ingrediƫnten aanwezig waren voor een toprace voor de Nederbelg: een uitstekende startpositie, regen en een stratencircuit waar de Red Bull in zijn element is.

Bij de start ging het meteen mis. We hebben de beelden 300 keer opnieuw bekeken en het is lastig een schuldige aan te zijzen. Kimi had een topstart, Max een redelijke start en Vettel een matige start. Vettel wilde de deur dicht doen bij Verstappen, maar hij had waarschijnlijk niet door dat Kimi er aan de linkerkant al naast zat. Enfin, kijk de beelden nogmaals HIER.

De stewards hebben nu ook de start meerdere malen bekeken en zijn tot eenzelfde conclusie gekomen. Hun conclusie was als volgt:

The Stewards consider that no driver was found to have been wholly or predominantly to blame for the incident and will therefore take no further action,