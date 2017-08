Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van België 2017

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, we gaan vlammen in de Ardennen!

Q1

Lewis Hamilton duikt als eerste het asfalt op. Met de supersoft band peert hij een 1:44,316 op de klokken. Teamgenoot Bottas volgt op vier tienden van een seconde. Sebastian Vettel duikt met z’n verse contract nipt onder de tijd van Hamilton. Dan begint publiekslieveling Max Verstappen aan z’n rondje. Kan hij een vuist maken tegen de topteams? Kimi Raikkonen moet wegens stevige vibraties terug de pits in. Bwoah.

Met een puik rondje zet Max zijn RB13 op P3, op 0,260 seconde van Vettel. Hierbij zij opgemerkt dat de toppers op supersofts rijden. Verstappen zette zijn tijd op ultrasofts. Max is overigens wel zes tienden van een seconde sneller dan teamgenoot Ricciardo. De achterbanden van Lewis Hamilton trillen in de replay als twee Braziliaanse billen. Hij breekt acuut zijn rondje af.

De afvallers:

Massa, Kvyat, Stroll, Ericsson en Wehrlein.

Q2‘

We gaan door! Lewis Hamilton gaat ondanks een technisch probleempje wederom als eerste de baan op. Met ultrasofts zet hij een 1:43,5 op de klok. Teammaatje Bottas volgt op bijna 0,3 seconde en Raikkonen nestelt zich tussen de twee Mercedessen in. Sebastian Vettel pakt een provisorische P4.

Max verschalkt Vettel en is bijna 0,3 seconde sneller dan Ricciardo. Uw scribent viel bijna in slaap, maar de mannen van McLaren halen een leuke truc uit. Stoffel “De hoop van België” Vandoorne rijdt op Kemmel (het lange rechte stuk na Eau Rouge/Raidillon) vlak voor Alonso, die zo lekker kan slipstreamen. De Spanjaard haalt er ruim 340 km/u mee. Alonso heeft er uiteindelijk niet veel aan, hij breekt zijn rondje voortijdig af. Vandoorne heeft een gridstraf van 65 plaatsen. Voor hem heeft het dus weinig zin om een tijd neer te zetten.

De afvallers: Alonso, Grosjean, Magnussen, Sainz en Vandoorne.

Q3

Voor Jolyon Palmer begint Q3 niet florissant. Hij zet z’n Renault met een rokende motor langs de baan. Hamilton is voorlopig de snelste, gevolgd door Raikkonen, Bottas, Vettel en Verstappen. Ricciardo staat op P6, 0,2 seconde achter zijn teammaatje.

Hamilton verbetert zijn tijd naar een 1:42,5. Bottas is ruim een halve seconde trager en staat nu op P2. Max vlamt naar P4. Lukt het Verstappen om Vettel voor te blijven? Neen, helaas. Vettel zet z’n auto op P2. Daniel Ricciardo kan z’n tijd niet verbeteren en begint de wedstrijd op P6. Hamilton evenaart overigens het recordaantal pole positions van Michael Schumacher, beide coureurs hebben er 68.

De gehele uitslag check je hieronder: