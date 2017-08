“Toyota lanceert label met hete sportwagens”

AMG, M, RS en F: maak jullie borst maar nat!

Toyota heeft waarschijnlijk gezien hoe lekker Mercedes loopt nu het de range van AMG-modellen flink heeft uitgebreid. De Japanners broeden daarom op een eigen label met sportieve modellen, dat je het beste kunt vergelijken met de F series van Lexus.

Kleine maar: vooralsnog is onbekend of deze hete modellen ook buiten Japan zullen worden aangeboden. De onthulling van het label (volgende maand) vindt namelijk plaats in Tokio. In de Verenigde Staten heeft Toyota met Toyota Racing Development (TRD) bovendien al een perfomancelabel. Even afwachten dus of er ook voor ons Europeanen mooie dingen in het verschiet liggen.

Toyota wil met het nieuwe label bewijzen dat het meer kan dan alleen betrouwbare en bruikbare auto’s bouwen. Een voorbeeld daarvan is de Yaris GRMN, die ondanks de gigantische prijs zelfs in Nederland werd besteld. GRMN staat overigens voor Gazoo Racing tuned by the Meister of Nurburgring. Er komen trouwens nog meer GRMN-modellen. (via: Automotive News)

Last but not least: de wereld houdt gespannen de adem in voor de komst van de nieuwe Supra, die in samenwerking met BMW wordt ontwikkeld. De nieuwe performance modellen zijn een soort opwarmer voor de nieuwe incarnatie van deze cultheld.