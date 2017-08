Moderne Ferrari 288 GTO is bijzonder lekker

Jammer dat het ding alleen op plaatjes bestaat.

Onlangs schreven we nog over de originele 288 GTO. Binnenkort wordt namelijk een exemplaar geveild met een uitzonderlijk lage kilometerstand. Voor de liefhebber met cash to blow is dit dus de gelegenheid bij uitstek om de collectie uit te breiden met een zeer gewilde Ferrari.

De 288 GTO stamt alweer uit 1984 en de huidige Ferrari-designtaal heeft weinig meer te maken met het lijnenspel van de auto’s van toen. Matthew Parsons leek het een puik idee om heden en verleden met elkaar te combineren. Zo ontstonden deze schetsen van een moderne GTO.

Het lijnenspel van de klassieker is aardig overeind gebleven en tegelijk herkennen we de dubbele uitlaatpijpen van auto’s als de 430 Scuderia, 360 Challenge Stradale, de 458 Speciale en natuurlijk de 488 GTB. Verder ligt vooral de voorzijde wat mij betreft prettig op het netvlies en klapkoplampen krijgen natuurlijk altijd een duimpje omhoog. Jullie idee?