Dit zeggen de Italiaanse media over de blunder van Vettel

Tortiglioni!

Gisteren maakte Sebastian Vettel misschien wel de blunder van zijn leven. Niet dat Sebbie nooit eerder foutjes gemaakt heeft: de klapper met Max en Kimi vorig jaar in Singapore was bijvoorbeeld grotendeels aan Vettel te wijten. En ook de klapper met Webber in Turkije staat nog scherp op het netvlies. Beide bleken uiteindelijke echter inconsequentieel te zijn. Althans, met het oog op het grotere plaatje, als het gaat om titels. In 2010 pakte Seb in ultimo alsnog te titel en vorig jaar had hij daar realistisch gezien toch al geen kans op. De Mercedes was uiteindelijk nog net wat te goed.

Daar het kampioenschap dit jaar tot op heden zo hard bevochten wordt, leek SV5 zich er gisteren van bewust dat zijn faux pas weleens heel kostbaar kan worden, getuige ‘de snik’ op de radio. Ik moest in eerste instantie denken aan Hamilton 2007 China, maar later schoot me te binnen dat het meer leek op Hakkinen 1999 Italië. Na een Sebesque blunder zat de Fin toen droef te wenen naast de baan, met zijn helm aan de voeten. Overigens pakte HAK dat jaar uiteindelijk alsnog de titel, dus alles is nog niet verloren voor Seb. Desalniettemin vonden we het interessant om eens te kijken hoe de Italiaanse media reageert op Sebs vout.

Gazetta dello Sport

De Gazetta weerhoudt zich van eigen commentaar en quoot slechts Vettel. De roze sportkrant kopt als volgt:

Zure Vettel: “We hadden het in de zak, maar toen maakte ik een fout.”

Sky Sport Italië

Op deze site wel een kleurrijk commentaar. Journalist Guido Meda schetst een beeld van de Grand Prix alsof het een gevecht op leven en dood betreft in het Colosseum van Rome. In zijn eindoordeel is hij opvallend mild over Vettel, simpelweg omdat die ‘sorry’ zei. Een Italiaanse fan heeft Vettel sowieso nog, dat is duidelijk:

…En het is op dat water dat Vettel, aan de voet van de muren van mensen in het Motodrom, wegglibbert, waardoor hij de controle over de machine verliest en alle hoop recht tegen de muur botst. Finito. Maar dit is waar het detail, het kleine, maar enorm belangrijke, moet worden begrepen. Vettel heeft een onmiddellijk instinct dat is om de radio te openen, zijn fout te bekennen en zijn excuses aan te bieden aan Ferrari. Hij neemt geen adem, denk niet, er is geen spoor van dat sprankje technische rechtvaardiging dat de rijders normaal zoeken voordat ze toegeven. Het is zijn eigen wanhoop, een woede tegen zichzelf. Het is dus vooral een klinkend voorbeeld van eerlijkheid, de impuls die de aanwezigheid van een goed persoon onthult. Dat wisten we al, maar het maakt het zoveel gemakkelijker om hem te vergeven.

Il Tempo dello sport

Deze kwaliteitspublicatie is iets minder mild voor Vettel. Het kopt:

De seizoensgebonden fouten van Vettel maken het WK een nachtmerrie.

In het artikel trekt Il Tempo een vergelijking met de Grand Prix van Europa/Azerbeidzjan eerder dit jaar. Ook daar had Vettel een kans om te winnen, maar dankzij een optimistische inhaalactie op Bottas gooide hij die zege in het putje. Uiteindelijk won niet Bottas, maar Hamilton. Een trend volgens de schrijver, die ook nog Vettels fout in de Grand Prix van Frankrijk aanhaalt. De fouten van Vettel zijn volgens het artikel de reden dat het kampioenschap zo gelijk opgaat. Maar de marge voor nog meer fouten is daardoor nu wel flink geslonken, waarschuwt de journo.

La Repubblica

La Repubblica juxtapositioneert vooral het ongeluk van Vettel met het geluk van Hamilton:

De Duitser beukt op het stuur van Loria [lees, de Fezza], schopt in het grind en loopt met zijn helm op terug naar de pits. Later stuurt Hamilton ondr de geblokte vlag door terwijl hij exclameert dat wonderen bestaan.

Tsja, dat vertelt het hele verhaal, niet?

Corriero dello Sport

De Corriere tenslotte houdt het eveneens redelijk neutraal ten opzichte van Vettel. De titel van hun bericht luidt:

Hamilton wint verrassend, Vettel maakt een fout met 13 rondes te gaan.

De krant concludeert dat de fout een enorme impact heeft in het kampioenschap, waarin Vettel niet zijn leiding uitbreidt maar nu juist weer op een achterstand staat van 17 punten. Maar ja, dat hadden wij ook al berekend.

Conclusie

Stiekem had ik verwacht dat de heetgebakerde Italianen Vettel volstrekt af zouden serveren, maar dat valt (in ieder geval bij de grote publicaties) erg mee. Kennelijk scoort Seb punten bij de Italianen met zijn emotionele respons en het toegeven van zijn eigen fout. Misschien dat de zaken veranderen als hij nog een paar van die foutjes maakt…