Waarom deze Bugatti Chiron stoelen in een krat zitten

Ik heb twee Chiron-stoelen, in mijn nieuuuwe krat...

Leg je een zevencijferig bedrag neer voor een hypercar, moet je nog terug naar de dealer omdat er fouten inzitten. Het zou eigenlijk niet mogen gebeuren, maar dat doet het wel. Veel vaker dan je zou verwachten zelfs. Centenario‘s, LaFerrari‘s, 918‘s, ze bleken allen een of zelfs meerdere keren retour afzender te moeten om onvolkomenheden te fixen.

Ook de Bugatti Chiron ontkwam niet aan dit triestige lot. De hypercar uit Molsheim bleek een probleem met de rugleuningen te hebben. Deze konden het begeven onder de enorme krachten die de W16 loslaat op de wervelkolommen van diens bestuurders. Klinkt spannend.

Inmiddels heeft het volgende probleem met de Chiron zich aangediend. Het gaat volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om een probleem met de airbag in de stoel. Geinig detail: de NHTSA zegt dat Chiron eigenaren totdat het probleem verholpen is niet harder dan 20 kilometer per uur mogen rijden. Tsja, dat wordt dus met een slakkengangetje rollen, in je ruim 400 kilometer per uur snelle blaasorgel.

Het goede nieuws is dat volgens Bugatti het probleem zich maar bij twéé klanten voordoet. Het merk wijst voor de schuldvraag keihard met de vinger naar een schavuitige werknemer bij de Roemeense toeleverancier Key Safety Systems. Deze zou een hitteschild niet goed gemonteerd hebben waardoor de airbag niet het gewenste effect zou hebben in geval van een ongeval. Klinkt allemaal erg premium.

Om de klanten alsnog het idee te geven dat ze waar voor hun geld krijgen bij de aankoop van een Chiron, heeft Bugatti een speciale reddingsoperatie op touw gezet. Een team van Flying Doctors wordt naar de twee onfortuinlijke klanten in kwestie gestuurd om te beoordelen wat er precies moet gebeuren. Als wordt vastgesteld dat de airbags inderdaad een probleem hebben, worden de stoelen van de auto in een speciale premium krat naar Molsheim gevlogen. Na reparatie worden ze dan weer teruggevlogen.

Image-Credit: NHTSA