Alonso en McLaren scheiden officieel hun wegen

Surprise!





Oké, het komt niet uit de lucht vallen, maar het is nu officieel: het contract van Alonso wordt niet verlengd. Daarmee komt er een einde aan de samenwerking tussen de 38-jarige Spanjaard en McLaren. Alonso was tot op heden nog actief als ambassadeur van het team.

Alonso trad dertien jaar geleden voor het eerst in dienst bij het Britse team. Nadat hij twee keer wereldkampioen was geworden met Renault verruilde hij het team in 2007 voor McLaren. Hij vormde daarbij een duo met Lewis Hamilton. In dat seizoen haalde hij zijn enige vier overwinningen voor McLaren. Van een daverend succes kon echter niet gesproken worden en zijn contract werd vroegtijdig beëindigd.

Na opnieuw twee jaar voor Renault en vier jaar voor Ferrari, keerde de Spanjaard in 2013 terug bij McLaren. Deze keer hield hij het langer vol, tot 2018 om precies te zijn. Desondanks was ook dit geen succesperiode.

Hoewel hij dus gestopt was als coureur bij McLaren, was Alonso tot op heden nog wel aan het team verbonden. Dit hield onder andere in dat hij actief was als testcoureur. Ook nam hij namens McLaren deel aan de Indy 500. Ten minste, dat was de bedoeling, maar het lukte het team niet om zich te kwalificeren.

De Spanjaard heeft dus geen enkele contractuele verplichting meer. Wat hij nu van plan is met zijn tijd te doen? Het lijkt erop dat hij de Indy 500 nog niet uit zijn hoofd heeft kunnen zetten, want Alonso liet eerder al weten dat hij zijn pijlen daarop richt. Een overwinning op Indianapolis is nog het enige wat ontbreekt om een Triple Crown op zijn naam te kunnen schrijven. Hoewel het Indy 500-avontuurtje met McLaren op niets uitliep had hij bij zijn debuut in 2017 meer succes. Hij reed toen voor Andretti Autosport, dus mogelijk keert hij terug bij dat team. Alonso houdt namelijk wel van comebacks.