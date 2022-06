Dit zijn 13 snelle Opel Corsa’s op een rij

Beetje geschiedenis, beetje vermaak. We kijken even naar 13 maal een snelle Opel Corsa!

De Opel Corsa is jarig. Daarom kijken we naar de leuskte snelle Corsa’s!

Hiep hiep hoera! De Opel Corsa is jarig. De kleine koddige Corsa is alweer 40 jaar oud. De tijd vliegt voorbij. Zeker voor mensen die de introductie live hebben meegemaakt: het is tijd om pensioenplannen te gaan maken.

Voor hen die nog niet de introducties van de eerdere generaties hebben meegemaakt, zijn we aan de slag gegaan. Ditmaal focussen wij ons op de snellere en vlottere uitvoeringen van de Opel Corsa inde vorm van een heuse top 10 die een top 13 werd. Sorry @michaelras. Deze staat gerangschikt op volgorde van leeftijd, wel zo makkelijk.

Komt ie:

Opel Corsa SR (A)

1983

De eerste snelle Corsa was niet eens een heel erg snelle versie. Nee, Opel zag in dat juist daaronder nog wel het een en ander te winnen was. De Corsa SR was zeker niet de heetste hatchback, maar wel een heel erg leuke. Ook niet onbelangrijk, ze waren betaalbaar. De 1.3 motor was goed voor 70 pk, waarmee je in 12,5 seconden naar de 100 km/u kon sprinten.

De Mercedes 200 D van de buurman bleef je met gemak voor. Stiekem was de motor niet sterker dan die van de andere Corsa’s met 1.3-motor. Wel kreeg je een iets sportievere aankleding. De perfecte eerste auto voor velen begin jaren ’90. De meeste exemplaren hebben het nieuwe millennium niet gehaald. Het waren notoire roestbakken. De motoren draaien meestal nog wel, in een boot of aggregaat ofzo.

Opel Corsa GT (A)

1985

Na de Corsa SR komt de Corsa GT. Het was nu een iets minder bijzondere uitvoering. Je kon ‘m krijgen met diverse motoren met vermogens variërend van 60 tot 72 pk. Die sterkste (met 1.4 motor) was dus de enige moderne opvolger voor de Corsa SR.

Op de Autobahn kon je wel 170 km/u halen, wat voor een Corsa ongekend was in die tijd. Echter, de concurrentie liep in deze periode hard uit met kleine snelle hatchbacks met grotere en krachtigere motoren en een heftiger uiterlijk Opel moest aan de bak.

Opel Corsa GSI

1987

En dat deed Opel! Pas in 1988 lanceren de Rüsselsheimers de Opel Corsa GSI. Nou ja, eigenlijk in 1987. Dan beleeft de auto op de IAA in Frankfurt de Corsa GSI. Deze heeft een 1.6 viercilinder met multiport-injectie. Ja, dat was toen nog heel bijzonder. De achtkleps enkelnokker wordt mede dankzij Irmscher opgepept. Dankzij hun ECU levert het potige blokje 102 pk.

Dat niet alleen, het is ook een lekker ‘giftige’ motor die lekker aan het gas hangt. Wel even opletten, want je hebt deze GSI’s ook met een iets minder exotisch motortje. Die wil je natuurlijk niet. Naast de motor was ook het uiterlijk lekker met een GSI-grille met GSI-logo, in kleur gespoten bumpers en weer die driespaaks velgen. En ja, de meneer op de foto heeft een snor. Dat was toen heel gewoon.

Opel Corsa GSI

1990

De Corsa van de eerste generatie wilde maar niet opgeven. De auto kwam in 1980 op de markt en wist het uit te zingen tot maar liefst 1993! Dat is een bijzonder lange tijd voor een model in zo’n fel bevochten segment. De laatste facelift dateert uit 1990.

De motor is nog altijd de 1.6 met acht kleppen en 102 pk en 135 Nm. Daarmee kon je in 9,5 seconden naar de 100 km/u sprinten en een top van 195 km/u halen. Dus die 318i van de verkoper buitendienst was geen enkel probleem om te vernederen door er simpelweg naast te blijven hangen.

Opel Corsa GSI 16v (B)

1993

De tweede genratie Corsa arriveerde in 1993. Het design was geheel volgens de trend lekker rond. Bijna direct kwam er ook een GSI-versie. Zoals het een GSI betaamt, smoelt ‘ie lekker. Dus met een dikke bumperkit en mooie lichtmetalen wielen. De auto liep zo keurig in de pas met de eveneens gave Astra GSI.

Qua motor was het niet echt feest. De 1.6 was nu een zestienklepper, maar niet een extra sportieve motor. Gewoon de reguliere 1.6 16v die 105 pk wist te mobiliseren. Niet verkeerd, maar zeker niet spannend. Dat werd met de jaren alleen maar erger, want het label zakte af naar ‘uitrustingsniveau’, eigenlijk.

Opel Corsa GSI (C)

2001

Met de Corsa C werd het niet veel beter. Ja, je kreeg nu zelfs een 1.8 16v motor in de GSI! Een 1.8! Deze kwam uit de Vectra, maar was in elk opzicht sportief of ‘leuk’. Gewoon een keurige motor met manieren.

Met 125 pk is deze GSI nog redelijk vlot ook. Het was in feite een ‘Sport’, maar dan met de grotere motor. Gelukkig kon je bij de dealer wat Irmscher-spulletjes bestellen om ‘m wat dikker te maken. Inclusief die kenmerkende platte bler-pijpen.

Opel Corsa OPC Concept

2002

Opel had wel degelijk door dat ze iets moesten gaan doen. Merken als Renault en Seat pakten nu het stukje markt af van wat vroeger tot Ford en Opel behoorden. In 2002 toonde Opel de Corsa OPC. OPC staat voor Opel Performance Center en was een aparte divisie voor sportieve modellen en de autosport-activiteiten.

De Astra OPC was een succes en er was zelfs een heuse Zafira OPC! Een Corsa OPC kon niet ontbreken. De 1.6 motor is voorzien van een turbo en goed voor 175 pk. Het zou een perfecte concurrent zijn voor de Clio Renault Sport.

Opel Corsa OPC

2007

In 2007 kwam de Opel Corsa OPC op de markt. Eindelijk! Opel hield zich ook absoluut niet in. Seat, Renault en Mini waren de enige die echt actief waren in dit gedeelte van de markt. De Corsa OPC greep terug naar typische Opel waarden. Dat betekent een fijne motor die eigenlijk iets te krachtig (met 192 pk!) is, een lekker dikke bodykit, mooie velgen en meer dan puike prestaties.

De prijs was behoorlijk acceptabel. Zo scherp als de Renault Sport Clio was de Corsa OPC dan weer niet, maar het was een leuke ongelikte beer waarmee je heerlijk de hooligan kunt uithangen. Dit is het perfecte moment om er eentje als occasion op te sporen.

Opel Corsa GSI

2007

Wat veel mensen vergeten, is dat naast de Opel Corsa OPC er nog een sportieve Corsa was. In dit geval werd zelfs de naam GSI van stal gehaald. Dat was zeker geen verkeerde inschatting van Opel, want de Corsa OPC is best heftig.

De GSI is een warme hatchback zoals je hem verwacht. De motor is goed voor 150 pk, in principe voldoende om lol mee te hebben. Het uiterlijk is subtiel dik: de bumpers, skirts en spoiler zijn niet opvallend, maar het eindtotaal is gewoon keurig.

Opel Corsa OPC (facelift)

2011

De Opel Corsa kreeg een facelift die in 2011 bij de dealers stond. De Corsa OPC kreeg ook een facelift. De motor was nog altijd de 1.6 Turbo, waarmee je in 7,2 seconden de 100 kon aantikken en een top kon halen van 225 km/u. Verder bleef deze grotendeels identiek, uiteraard hebben we een paar foto’s voor je. En deze rijtest!

Opel Corsa OPC Nurburgring Edition

2011

Maar het heetste nieuws was de Opel Corsa OPC Nurburgring. Dit was een nog hetere versie van een al behoorlijk hete hatchback. De motor werd opgepept van 192 pk naar 210 pk. Het koppel steeg nog harder, van 230 Nm naar 280 Nm.

Om dat allemaal te kunnen beteugelen kreeg de Nurburgring editie een straffer onderstel, grotere wielen, betere remmen en een sperdifferentieel van Drexler. Dat zorgde voor nog betere prestaties. Van 0-100 km/u in slechts 6,7 seconden en een top van 235 km/u. In een Corsa!!

Opel Corsa OPC

2015

De laatste Opel Corsa OPC is een beetje onbekend en eigenlijk is dat onterecht. Maar wel begrijpelijk.. De Opel Corsa van de vijfde generatie, was stiekem een vierde generatie Corsa. Om kosten uit te kunnen smeren, werd dat model flink gefacelift in plaats van compleet vernieuwd. Nieuw een lastige propositie, maar gebruikt zijn dit de pareltjes. In principe is deze OPC namelijk de OPC Nurburgring Edition.

Dus een 1.6 Turbo motor met straf chassis én sperdifferentieel. Of ze verkocht zijn in Nederland zal ons benieuwen. Vanwege de relatief hoge CO2-uitstoot was de prijs namelijk erg hoog, ongeveer net zoveel als je nu voor een Polo GTI kwijt bent.

Opel Corsa GS Line

2020

En zo zijn we weer terug bij af. De cirkel rond. De Opel Corsa is er nog altijd. Sterker nog, het is op dit moment een van de meest populaire auto’s die je kunt krijgen. Vorig jaar werden er bijna 6.000 van verkocht en dit jaar staat de teller op 2.000 stuks. Ok, de Corsa doet het relatief goed (de markt ligt gewoon helemaal op zijn gat).

Er is nu geen snelle versie meer. Alleen een sportief getinte GS Line. Die kun je krijgen met de 130 pk sterke motor om zo nog een beetje de SR-vibes van vroeger te hebben. Hopelijk komt er later nog een GSI bij.

