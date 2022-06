Defender XRS is de bruutste Land Rover van dit moment

Uiteraard met de bruutste motor: een V8.

Je kunt een Land Rover Defender kopen omdat je een praktisch werkpaard nodig hebt, maar je kunt ‘m ook gewoon kopen omdat je het een dikke bak vindt. Dat geldt zeker voor nieuwe de Defender V8. Die is met een prijskaartje van twee ton namelijk wel erg duur voor een werkpaard. En die V8 met 525 pk en 625 Nm koppel is ook een beetje overkill.

Dit is dus gewoon een hebbeding voor rijkelui, zoals de Mercedes-AMG G 63 dat ook is. Dat klinkt misschien ietwat negatief, maar zo bedoelen we het niet. We zijn bij Autoblog namelijk helemaal niet vies van hebbedingen voor rijkelui.

Bij de G 63 zie je dat veel eigenaren er voor kiezen om de auto nog wat bruter te maken. Met een Brabus-bodykit bijvoorbeeld. Dat kan met de nieuwe Defender ook. Daarvoor kun je bijvoorbeeld bij het Britse Urban Automotive zijn (of hun Nederlandse dealer, Absolute Motors).

Op Goodwood hebben de heren van Urban Automotive hun nieuwste creatie laten zien: de Urban XRS. Die is gebaseerd op de Defender V8. Dat is van zichzelf natuurlijk een hele brute auto, maar Urban Automotie heeft het uiterlijk nog wat extra bruut gemaakt.

Het probleem van aftermarket onderdelen is dat het er vaak ook heel erg aftermarket uitziet. Dat valt in dit geval gelukkig reuze mee. Afgezien van de velgen had dit ook zomaar een extra dikke versie van Land Rover zelf kunnen zijn. Een Defender SVR ofzo (wat trouwens geen slecht idee is).

Urban heeft de Defender V8 uitgerust met een waslijst aan nieuwe onderdelen, waaronder een carbon motorkap, een spoiler, wielkastverbreders en vierkante dagrijverlichting. De look wordt afgemaakt met enorme 23 inch velgen, geproduceerd door Vossen.

Het interieur is ook duidelijk niet origineel meer. De meest in het oog springende aanpassing zijn Recaro-kuipstoelen met een carbon achterkant. Het interieur is bekleed met Nappa leder en uiteraard nog voorzien van wat extra carbon. Ook is er een afgeplat sportstuur.

De 5,0 liter V8 met supercharger levert meer dan genoeg vermogen, maar Urban kan er desgewenst nog een schepje bovenop doen. Met 70 extra pk’s weten ze het totaal op 595 pk te brengen. Als klap op de vuurpijl klinkt de V8 extra ruig, dankzij een Miltek-uitlaatsysteem.

Tuners doen tegenwoordig ook aan limited editions, dus deze Defender XRS wordt in beperkte oplage gebouwd. Om precies te zijn (ver)bouwt Urban Automotive 65 exemplaren. Dit betekent dat er ook een gepeperd prijskaartje aan zal hangen, bovenop de toch al stevige prijs van een standaard Defender V8.