Stand na GP België 2023 en zeven dingen die ons opvielen

Daar is ‘ie weer! De stand na de GP België 2023 en enkele dingen die ons opvielen aan de race.

Het was weer zo’n typische GP van België: lekker veel regen, mooie inhaalmanoeuvres en natuurlijk het Wilhelmus (mooi nummer) aan het einde van de race.

De Grand Prix van België 2023 werd in elk geval verreden, waar we heel erg blij mee moeten zijn tegenwoordig.

Het publiek werd weer getrakteerd op een overwinning van Verstappen, dat hun local hero maximaal zag scoren in alle mogelijke sessies.

Dingen die ons opvielen aan de race

Voordat we alle rangen, standen en overzichten met je doornemen, hebben we hier enkele dingen die ons opvielen aan de race.

Te lang wachten

Als je geld rekent om de sport te mogen kijken, moet je ook actie zien. We hebben 20 van de beste coureurs ter wereld. Maar als het begint te spatten, gaan we naar binnen. F1 was juist zo tof omdat men doorrijdt als het regent. Een sprintrace met 4 opwarmrondes is schandalig. Het regende niet eens meer. De regen was al gestopt, er kon prima gereden worden. Niet rijden is gewoon een farce.

Waarom sprintrace in België?

Het is geen verrassing dat de weersomstandigheden in de Ardennen wisselvallig kunnen zijn. Juist dan is het toch wel zo verstandig om drie vrije trainingen te hebben? Nee, dit weekend was er slechts één training ter voorbereiding, twee kwalificaties en twee races. Geen probleem als je ergens in de zandbak rijdt, maar operationeel is dit niet heel erg handig voor deze baan.

Regie heerlijk knaak

Ook bij de regie waren er veel mensen die aan het staken waren, kennelijk. Ze hebben met een paar jongens van een uitzendbureau gewerkt afgelopen zaterdag. Zelden zat de regie er zó ver naast. Het zijn van die dingen die gewoon 100% perfect moeten verlopen, anders gaat het storen en gaan we erover zeuren. Zoals nu.

Verstappen ongenaakbaar

Max Verstappen heeft er een lekker weekend opzitten. Ja, hij zat wat te kibbelen met zijn engineer, maar die twee hebben hele gesprekken zo het hele seizoen. Het geeft even aan wat de overcapaciteit is van Verstappen en de overspeed van de Red Bull RB19. Deze jongens moeten andere dingen verzinnen om de spanning erin te houden.

Wat een teleurstellingen!

Wellicht is het ook zo dat we HOPEN op mooie dingen. Alexander Albon op het podium? Nee, die Williams‘ reden uiteindelijk stijf achteraan ondanks de hoge topsnelheid. McLaren Racing was in de regen goed, daarna ging het mis in de race (Piastri eruit, Norris hobbelde naar achteren) en Ricciardo kon het ook niet bijbenen.

Puinhoop bij Alpine

Wat is nu eigenlijk de bedoeling van het Alpine F1 Team? Sinds het team (als Renault F1 Team) weer terug is (na Lotus F1) zitten we te wachten op de grote successen. Die blijven uit. Nu zijn Otmar Szafnauer en Alan Permane de laan uitgestuurd. Die laatste werkte 34 jaar voor het team. Het is nu tijd voor een paar hele sterke personen die de kar gaan trekken. In sportief opzicht ging het niet heel erg slecht, alhoewel het nog altijd een fabrieksteam is dat presteert als een klantenteam.

Rijderskampioenschap

Als je Max Verstappen buiten beschouwing laat, is het eigenlijk best een spannend seizoen. Leclerc doet uitstekende zaken. Met zijn derde positie pakt hij weer de vijfde plaats in de stand, alhoewel hij bijna gelijk staat met Russell, die evenveel punten heeft. Sainz zakt twee plaatsjes. Verder geen belangrijke mutaties.

De stand na de GP België 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 314 2 Pérez Red Bull 189 3 Alonso Aston Martin 149 4 Hamilton Mercedes 148 5 Leclerc Ferrari 99 6 Russell Mercedes 99 7 Sainz Ferrari 92 8 Norris McLaren 69 9 Stroll Aston Martin 47 10 Ocon Alpine 35 11 Piastri McLaren 34 12 Gasly Alpine 22 13 Albon Williams 11 14 Hülkenberg Haas 9 15 Bottas Alfa Romeo 5 16 Guanyu Alfa Romeo 4 17 Tsunoda AlphaTauri 3 18 Magnussen Haas 2 19 Sargeant Williams 0 20 De Vries AlphaTauri 0 21 Ricciardo AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Het verschil met Red Bull en en de rest is bizar. Het team uit Milton Keynes heeft namelijk TWEE keer zoveel punten als het team uit Brackley. Ferrari is Aston Martin genaderd, terwijl de opkomst van McLaren enigszins stagneert. In plaats daarvan is er een kleine opleving van Alpine.

De stand na de GP België 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 503 2 Mercedes 247 3 Aston Martin Mercedes 196 4 Ferrari 191 5 McLaren 103 6 Alpine 57 7 Haas Ferrari 11 8 Williams 11 9 Alfa Romeo 9 10 AlphaTauri 2

Kwalificatieduel

De P20 van Hülkenberg betekent dat Magnussen ein-de-lijk een keer sneller is dan zien teammaat! Sterker nog, Magnussen deed het heel erg aardig: P13. Hamilton heeft meer en meer de overhand op Russell.

Albon staat als enige op een 100% score. Ook heeft Alonso een flinke voorsprong op Stroll, nog altijd. Het verschil tussen die twee is nu wel kleiner geworden (qua tijd). Bij Ferrari en Alpine houden de coureurs elkaar goed in evenwicht.

De stand na de GP België 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 10 Pérez 2 Alonso 9 Stroll 3 Russell 5 Hamilton 7 Leclerc 8 Sainz jr. 4 Norris 10 Piastri 2 Ocon 7 Gasly 5 Hülkenberg 9 Magnussen 3 Guanyu 4 Bottas 8 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 1 Ricciardo 1 Albon 12 Sargeant 0

Snelste raceronde

Nee, Verstappen pakte niet alle mogelijke punten dit weekend. De Nederlandse veelvraat liet een restje over aan Lewis Hamilton. De Brit reed overigens wel een serieus snelle tijd: 1:45 is aanzienlijk sneller dan wat Verstappen reed. Dan moeten we er wel bij zeggen dat Verstappen de hele race in toom gehouden moest worden door Gianpiero Lambiase.

De onderlinge stand na de GP België 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 5 Pérez Red Bull 2 Hamilton Mercedes 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1

Driver of the Day

Eindelijk! Deze is óók voor Max Verstappen. Nu moeten we er wel bij vermelden dat het ‘slechts’ met 15% was. Eigenlijk waren er niet heel erg veel positieve verrassingen waar we op gehoopt hadden. Het publiek was dus uiterst verdeeld over wie dan wel Driver of the Day werd. Dat werd dus de persoon die de nummer 2 op 24 seconden achterstand reed.

De onderlinge stand na de GP België 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 1 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Nee, alle drie de redacteuren hebben slechts vijf punten gehaald. Jaap omdat ‘ie Peréz op P2 had gegokt, Wouter en Michael omdat Verstappen gewonnen heeft. Dat is dus wel ironisch, ondanks een zeer ‘gewaagde’ voorspelling van Jaap, scoorde iedereen dus hetzelfde.

De stand na de GP België 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (NOR, PER, STR) 73 Wouter (VER, ALO, HAM) 67 Michael (VER, HAM, ALO) 60

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Nederland 2023 worden verreden op 25 augustus om 13:00.