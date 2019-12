Deze snelle Nissan was zijn tijd ver vooruit

Een ware pionier wordt altijd over het hoofd gezien.

Als we kijken naar de auto’s die wij nu legendarisch vinden, wordt vaak een superlatief aangehaald als beargumenteren: de snelste, duurste, mooiste en ga zo maar door. Een ander superlatief dat vaak gebruikt wordt is de term ‘eerste’.

Bij auto’s is dat wat lastiger te bepalen, tegenwoordig al helemaal. Er zijn zoveel verschillende niches en overlappingen dat het heel moeilijk is om vast te stellen tot welke klasse de auto behoort. Een auto die zeker een van de eerste is, is de Nissan R’Nessa, generatie (N30). Nee, die naam heeft niets te maken met de Zeeuwse plaats Renesse. Nee, het stond voor Renaissance. Het was namelijk een auto die alles helemaal anders ging doen.

In technische zin was het een stationwagon, maar de R’Nessa was duidelijk een stond duidelijk een stuk hoger op zijn poten. Maar het was absoluut geen terreinwagen of SUV. Tegenwoordig noemen wij dit natuurlijk een crossover. Maar dat was niet het enige waarmee Nissan zijn tijd vooruit was. We kennen namelijk allemaal de Kia Cee’d, maar de Nissan R’nessa had dus eerder zo’n overbodige doch kenmerkende marketing-apostrof in de naam.

De R’Nessa kwam in 1997 op de Japanse markt. Er was keuze uit drie motoren. Het waren allemaal viercilinders. De eerste was een 2.0 met 145 pk, een motor die wij kennen uit de Almera GTI en Primera. De tweede was een viercilinder, een 2.4. Groot verschil was dat de 2.0 geheel van aluminum was en de 2.4 een gietijzeren blok had.

Qua vermogen scheelde het niet veel, de 2.4 had 155 pk. Een verschil was de koppelafgifte, de 2.4 was wat soepeler qua karakter. Deze motor kwam je destijds tegen in tal van voornamelijk Amerikaanse Nissans, waaronder de 240SX. . Nog een verschil: de 2.0 had altijd voorwielaandrijving ,de 2.4 werd geleverd met vierwielaandrijving.

Het topmodel was de Nissan R’Nessa GT Turbo. Deze heeft ook een overbekende motor onder de kap, namelijk de SR20DET. Een ijzersterke tweeliter met turbo die we kennen uit de Nissan 200SX en de Nissan Sunny GTi-R. In De R’Nessa GT Turbo leverde deze motor 200 pk bij 6.000 toeren en 265 Nm bij 4.000 toeren. met name aan die 4.000 toeren kun je zien dat het nog echt een motor was die je op zijn staart moest trappen voor vermogen. Niet zo zuinig en niet zo effectief, maar stiekem wel veel leuker.

Helaas was de R’Nessa GT Turbo net zoals veel auto’s uit de tijd voorzien van een ouderwetse viertraps automaat. De prestaties vallen daardoor ook ietsje tegen. Een topsnelheid van 220 km/u is zeker niet iets om je voor te schamen, maar op basis van het vermogen verwacht je onwillekeurig wat meer. Net als de 0-100 Klm/u sprint: 9,2 seconden is gewoon niet zo snel. Maar de Jasco-automaat kan redelijk wat vermogen aan en de SR20DET is goed te kietelen, dus je kan er een leuke sleeper van maken.

De meest bijzondere R’Nessa heette gek genoeg niet R’Nessa, maar Altra. De Altra was namelijk speciaal voor de Verenigde Staten gebouwd. Specifieker nog, voor de markt in Californië. Een tijd lang leek het erop dat de CO2-regels bizar streng zou worden, waardoor sommige fabrikanten alvast het voortouw namen met elektrische auto’s. Denk aan de General Motors EV-1 en de Toyota RAV-4 EV. De Nissan Altra was ook geheel elektrisch.

De Nissan Altra was een R’Nessa met elektrische aandrijving. Den werd in samenwerking met Sony ontwikkeld. De Altra had een lithium ion accupakket. Sterker nog, het was de eerste in serie gebouwde auto met een dergelijke accu. Op de accu moest je zo’n 220 km ver kunnen komen. De motor zelf was met 85 pk niet overdreven krachtig, maar het was in combinatie met het direct beschikbare koppel adequaat. Net als veel andere elektrische auto’s werd de Altra mondjesmaat geleverd onder speciale voorwaarden.

Alsof dat niet voldoende is, wordt de Nissan R’Nessa voor nóg een bijzonder project. Naast een elektrische variant, broedt Nissan ook op een versie met brandstofcel. Het resultaat is de Nissan FCV, wat staat voor Fuel Cell Vehicle. Nissan was er al sinds 1999 mee bezig, in 2001 is hun eerste werkende concept klaar.

Een lang leven was de Nissan R’Nessa niet beschoren. Rond die periode moet Nissan met een bezem door het modelgamma. Het merk heeft te veel modellen die elkaar te veel overlappen. Vaak hebben ze veel unieke features, waardoor er te weinig techniek gedeeld kan worden. Een van de auto’s die het veld moet ruim is dus de R’nessa die in 2001 van de markt wordt gehaald. Een directe opvolger staat nog niet klaar.

Uiteindelijk kwam het toch wel goed met Nissan. De afslankkuur heeft ze financieel goed gedaan. En men kon door met de projecten die in gang waren gezet met de R’Nessa. In 2002 werd de techniek van de R’Nessa FCV gebruikt in de Nissan X-Trail FCV. Uiteindelijk zou Nissan met de Qashqai de compacte crossover markt gaan domineren en met de Leaf heeft Nissan een van de best verkochte betaalbare elektrische auto’s in het gamma. Nu alleen alles nog in één pakket, zoals Nissan dus al jaren geleden had bedacht.