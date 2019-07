Dit zijn 6 leuke private lease auto’s voor de petrolhead

Als het meer dan 100 pk mag zijn!

Private Lease komt steeds vaker voor. We zien veel voorbeelden voorbijkomen. Meestal zijn dat de verstandige vijfdeurs hatchback uit het A- en B-segment. Onlangs konden we in het Autoblog Advies zien dat het ook zeker mogelijk is om een grotere auto te private leasen. Maar wat is er mogelijk als je een beetje leuke leaseauto wenst? Team Autoblog ging op zoek en kwam op deze 6 toppers uit op basis van private lease:

Mazda MX-5 RF SkyActiv 132 GT-M (ND)

Tsja, als je het hebt over fun, dan kun je niet om de Mazda MX-5 heen. De auto is alleen ontworpen volgens de Jinba Ittai-filosofie, wat Japans is voor de eenheid tussen een paard en zijn berijder. Het is vrij duidelijk wat men daar bij de MX-5 mee bedoelt. Alles is zo licht mogelijk aan de MX-5. Het kentekengewicht is slechts 1.005 kilogram! Mede dankzij het lage gewicht heb je aan de basismotorisering meer dan voldoende. Zo duurt de 0-100 km/u slechts 8,6 seconden. Eerlijk is eerlijk, in absolute termen is het niet razendsnel, maar de sensatie is er absoluut, mede dankzij de handgeschakelde zesversnellingsbak. De GT-M ziet er lekker dik uit en zit goed in de spulletjes, dus je hebt niet het gevoel dat je te kort komt. De RF-uitvoering van de MX-5 doet weliswaar een beetje afbreuk aan het puristische karakter, maar vergroot de dagelijkse inzetbaarheid.

Fiat 124 Spider Lusso (348)

Zeg je Mazda MX-5, dan zeg je ook Fiat 124 Spider. De auto’s delen nogal wat techniek met elkaar. Toch hebben beide modellen elk hun eigen identiteit. Zo doet het koetswerk sterk denken aan de originele 124. Dat doen die Italianen toch waanzinnig goed: klassieke lijnen op een nieuw koetswerk. Niet alleen het koetswerk is anders, de motor is compleet afwijkend. De 124 Spider heeft een motorblok van Fiat origine. Het is de bekende 1.4 T-Jet motor met IHI-turbocompressor. Qua vermogen doen de twee niet veel voor elkaar onder. De Fiat heeft 8 pk méér. Qua koppel (trekkracht) is het verschil enorm: de Fiat heeft namelijk 240 Nm en levert dat al bij 2.250 toeren. De Fiat is dan ook een stuk sneller dan de Mazda: 0-100 km/u 7,5 seconden en een top van 215. Kijk, dat schiet lekker op.

MINI Cooper S (F56)

Uiteraard mag een hot Hatch niet ontbreken in een dergelijk overzicht. Het is misschien wel een de meest briljante uitvindingen in de geschiedenis van de automobiel. De MINI Cooper S is net als iedere andere MINI. Handig in de stad, volwassen genoeg voor snelwegritten en dankzij de derde deur lekker praktisch. De bank kan ook nog eens naar beneden geklapt worden als je iets meer ruimte nodig hebt. Tegelijkertijd is het echt een serieus rij-ijzer. Het weggedrag van een reguliere MINI is al uitstekend, maar bij de Cooper S is deze uit de kunst. De motor is een dikke 2-liter turbo, goed voor 192 pk. In een MINI! Aangezien de auto slechts 1.175 kg weegt, zijn de prestaties uitstekend: de 0-100 km/u sprint is alweer in 6,8 seconden afgelopen. Mocht je haast hebben op weg naar de wintersport: 235 km/u is geen enkel probleem.

Audi A3 35 TFSI Pro Line S Tronic (8V)

Wil je een echt breed inzetbare cabriolet, dan moet je zeker kijken naar een Audi A3 Cabriolet. De grote attractie bij de A3 is natuurlijk dat deze een open dak combineert met vier zitplaatsen. Je kan met zijn vieren genieten van het fraaie weer! De vorige generatie A3 Cabriolet, met die hoge korte kont was niet moeders mooiste, maar het huidige model staat op het MQB-platform waardoor er meer mogelijk is qua packaging. De A3 Cabriolet is een fraaie cabriolet gebaseerd op de sedan, die een langer achterstuk heeft dan de Sportback. In vergelijking met Mazda en Fiat is de Audi meer een auto om te cruisen, maar dankzij de 150 pk sterke motor en S Tronic automaat komt je qua prestaties niet te kort. Pas alleen even op met de opties die je aanvinkt, of ga op zoek naar een interessante lease-aanbieding.

BMW 420i Gran Coupé (F36)

BMW is al sinds jaar en dag hofleverancier van fijn sturende auto’s. De BMW 4 Serie is daar geen uitzondering op. Sterker nog, de 4 Serie biedt wellicht dat beetje méér. De auto oogt exclusief als een coupé, maar heeft gewoon vijf deuren. Het is dus ook nog eens een heel praktische auto. Op de (Duitse!) snelweg kun je met deze auto met turbomotor maar liefst 236 km/u, dankzij een 184 pk sterke 2.0. Deze is standaard gekoppeld aan een een achttraps automaat van ZF. Wel een dingetje om op te letten is de uitrusting. De leaseprijs is interessant op basis van een standaard 420i Gran Coupé. Nu is deze in principe redelijk rijk uitgerust, maar wil je de bijzondere opties, dan kan best een dure exercitie worden. Dat heeft ook een beetje te maken met de mogelijkheden: die zijn namelijk enorm.

Volvo V60 T5 R-Design

Hartstikke leuk, zo’n sportieve wegligging, maar als je een beetje mee wil komen op de betere autosnelwegen van Duitsland. Kan dat met een Private Lease auto? Jazeker, kijk eens naar deze Volvo V60. Van zichzelf is dat een strakke stationwagon, maar met de T5 motor heb je als bestuurder de beschikking over maar liefst 245 pk. Standaard is deze uitvoering uitgerust met een achttrapsautomaat van Aisin. De R-Design-uitvoering zorgt ervoor dat de V60 van zowel binnen als beter net even wat meer cachet heeft. Jammer dat ze ‘m niet leveren in Cream Yellow. Natuurlijk, je kijkt als snel aan tegen een prijs van 800 euro per maand en dat is niet goedkoop. Maar dan heb je wel een hele dikke en rijk uitgeruste stationwagon voor de deur staan.

Zoek je naar iets meer conventionele modellen met een gunstige prijsstelling, dan is het de moeite waard om te zoeken naar private lease aanbiedingen en als je dan toch aan het zoeken bent, doe je zelf niet te kort en zoek gewoon naast een leuke aanbieding ook naar een leuke auto!