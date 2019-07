FC Barcelona verliest Audi, krijgt wellicht Spaanse sponsor

En nee, het is niet Seat.

Het is een van de mooiste voetbalclubs ter wereld, FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht is al sinds jaar en dag hofleverancier van de meest geslaagde elftallen en een van de meest succesvolle clubs in de voetbalgeschiedenis.

Het is natuurlijk logisch dat veel merken zo’n club willen sponsoren. Je lift toch redelijk eenvoudig mee op het succes, wat natuurlijk ook zo’n uitwerking heeft op ‘jouw merk’. Op dit moment is de vaste autosponsor niet Spaans, maar Duits. Audi is al 13 jaar de sponsor van de club uit Barcelona.

Echter, Audi heeft besloten te stoppen met de sponsoring. Of dat komt door FC Bayern is niet direct duidelijk, maar zou zomaar kunnen. Onlangs kwam het nieuws naar boven dat BMW de sponsor zou gaan worden van Bayern, maar daar schijnt Nederlander Bram Schot toch een stokje voor gestoken te hebben.

Nu gaan de geruchten dat een ander merk van de Volkswagen Group het genoegen krijgt om Barca te steunen. Volgens Periodisimo Del Motor is het namelijk een Spaans automerk dat in de race is om sponsor te worden van FC Barcelona. Dat is op zich vrij logisch. Bijzonder is het feit dat het niet gaat om Seat, maar om het submerk Cupra.

Naar het schijnt was Audi niet helemaal tevreden over de gang van zaken. Het Zuid-Duitse automerk betaalde naar verluidt 5.5 miljoen euro per jaar en regelden de auto’s voor de spelers. Echter, de voetballers kwamen veelal voorrijden in hun eigen Ferrari’s, Rolls-Royces en dergelijke. Dat was nog niet het geval toen het merk net sponsor was. Pep Guardiola (de toenmalig trainer van FC Barcelona) was er scherp op dat iedereen kwam voorrijden in een Audi, tot groot ongenoegen van Zlatan Ibrahimovic, die zijn Enzo pal voor de deur parkeerde. Zlatan zal altijd Zlatan zijn, maar de rest luisterde gedwee naar de trainer.

Een groot verschil volgens de Spaanse publicatie is dat men bij Cupra er minder rouwig om is dat Lionel Messi en Frenkie de Jong niet elke training komen opdraven in een nieuwe Ateca. Voor Cupra is het voornamelijk zaak om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk exposure te vergaren.