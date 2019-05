Nieuwe Toyota Supra sneuvelt op de Nürburgring

Daar sta je dan.

De Groene Hel heeft recentelijk weer een slachtoffer geëist, ditmaal in de vorm van een hagelnieuwe Toyota Supra. De nieuwe generatie Supra werd deze week tijdens de Industry Pool-dagen net iets te intens aan de tand gevoeld door een testcoureur van het Japanse merk. In de zogenaamde Ex-Mühle sectie ging het mis voor de bestuurder.

Hoewel het niet helemaal duidelijk is hoe en wat er precies is gebeurd, kunnen we dankzij beelden van TOP Nürburgring in ieder geval zien dat de Supra een flinke smakker heeft gemaakt. Vermoedelijk is de coureur te vlug door de relatief snelle links-rechts combinatie gereden, waardoor hij van de baan raakte en de voorzijde van de Supra flink beschadigde. Dat het een geniepig gedeelte van het circuit is, komt niet als een verrasing. De ‘Junekbocht’ is vernoemd naar een gelijknamige coureur die er in 1928 overleed na een ongeluk.

Natuurlijk is de kans aannemelijk dat het slechts om een stuurfout gaat, maar voor Toyota is het desalniettemin een behoorlijke domper. Met name omdat het merk de Supra roemt om zijn rijkwaliteiten en zegt dat het een betere stuurauto is dan de BMW Z4, met wie hij gedeeltelijk is ontwikkeld. De 340 pk sterke Supra heeft standaard bijvoorbeeld een adaptieve ophanging om de wegligging te verbeteren. Aan de andere kant, op de Nürburgring zit een ongeluk in een klein hoekje.

Na de crash kwamen werknemers van Toyota, zoals hieronder is te zien, aan met een vrachtauto om de gesneuvelde Supra zo subtiel mogelijk van het circuit te halen.