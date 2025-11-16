Dit zijn alle viercilinders die 100.000 euro of meer kosten in Nederland

Meer geld betekent meer cilinders, toch? Nee hoor, er zijn legio viercilinders waar je een enorm bedrag van meer dan 100.000 euro voor mag aftikken.

De viercilinder motor is vrijwel zeker de meest populaire motorvorm van de moderne wereld, maar historisch waren vier cilinders ook gewoon prima. Het past overal in, produceert indien nodig voldoende vermogen en is zuinig genoeg om in veel auto’s gewoon prima te zijn. Alleen als je iets meer wenst, zijn meer cilinders vaak fijn.

Viercilinders

Daar zijn autofabrikanten het niet altijd mee eens. Ten faveure van milieu-eisen halen wordt steeds vaker gekozen voor viercilinders in, nou ja, vrijwel alles. En ook al zal het goedkoper zijn dan een vergelijkbare zes- of achtcilinder, sommige auto’s zijn extreem duur ondanks slechts vier potten. En dan kan je je natuurlijk afvragen of je voor zo veel geld wel tevreden bent met een vaak nogal gemiddelde motor. Als je het ons vraagt is het verschil in geluid en beleving tussen een vier- en zescilinder vaak vrij groot. Nou bestaan er natuurlijk hele bijzondere viercilinders dus we willen niet te veel generaliseren, maar dan nog.

Viercilinders van boven de 100.000 euro

Nu er een nieuwe koning is die het wel heel bont maakt qua prijzen voor een viercilinder, wilden we eens de balans opmaken. Dit zijn, voor zover wij kunnen vinden, de duurste viercilinders van Nederland die allemaal boven de 100.000 euro uitkomen. We hanteren zoals vaker in dit soort lijstjes een paar simpele spelregels:

De auto moet momenteel te koop en te bestellen zijn (niet uit voorraad leverbaar);

Als meerdere auto’s dezelfde aandrijflijn hebben, kijken we naar de duurste (A45 vs GLA 45 bijvoorbeeld);

We kijken bij elke motor wat de duurste variant is waar deze in ligt, maar met opties kan het dus nog duurder worden.

Voor de leuk staat ook bij elke auto de prijs per cilinder, een lekker nutteloos statistiekje wat je wellicht toch doet verbazen.

Genoeg geïntroduceerd en we beginnen met:

Volvo XC90 Ultra Executive Edition

455 pk

102.995 euro

25.749 euro per cilinder

De goedkoopste qua viercilinders van boven de 100.000 euro vinden we bij Volvo. De XC90 start net onder de 100.000 euro, maar als Ultra Executive Edition begint de prijskaart bij net geen 103.000 euro. Voor dat geld krijg je de welbekende PHEV-aandrijflijn van Volvo, een 2.0 liter viercilinder met elektromotor die goed is voor 455 pk. Da’s wel een flinke bak vermogen, trouwens, maar dus geassisteerd door elektriciteit. Kun je nagaan hoe erg het was geweest zonder.

Range Rover Velar Dynamic SE D200

204 pk

116.049 euro

29.012 euro per cilinder

Tenminste, dan wordt het ongeveer dit. Je kan de Range Rover Velar nog krijgen met de Ingenium-dieselmotor. Deze viercilinder diesel kost met het Dynamic SE-pakket een dikke 116.000 euro. En dan krijg je… 204 pk. De viercilinder PHEV (P400e) is veel goedkoper met nog geen 100.000 euro op de prijskaart en 400 pk. Dan moet je dat koppel wel heel graag wil…. de P400e heeft ook nog eens 200 Nm meer koppel. Begrepen. Mocht je overigens met íétsje minder genoegen nemen, deze aandrijflijn kan je ook nog eens voor 111.000 euro in een Discovery Sport Metropolitan krijgen.

Maserati Grecale Modena

330 pk

129.400 euro

32.350 euro per cilinder

Een paar jaar geleden had je nooit verwacht dat een Maserati in een lijst met viercilinders voor 100.000 euro had gestaan. Maar de Grecale heeft als basismotor toch echt een 2.0 liter viercilinder, al dan niet met 330 pk. Het wil wel vooruit, daar niet van, maar 130.000 euro is 130.000 euro. Dat is het bedrag waar je op terecht komt als je de Modena-versie aanvinkt. Maar ook de reguliere Grecale komt over de ton heen.

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+

421 pk

133.539 euro

33.384 euro per cilinder

Voordat we hem weer in de comments krijgen: ja, de A45 S had hier ook kunnen staan. Of de CLA 45 S, ware het niet dat je die niet meer kan configureren. Als je de aandrijflijn op zich pakt, de 421 pk sterke ’45’, kom je toch echt uit op de Mercedes-AMG GLA. De SUV-versie met zijn dikke AMG-uiterlijk heeft dan wel de krachtigste, non-hybride viercilinder van Nederland, daar betaal je ook dik voor. Ietsje meer dan de Grecale zelfs. Dan zouden wij liever die laatste hebben, maar eigenlijk nog liever niet een gekke SUV die een Volkswagen Golf per cilinder kost.

Land Rover Defender 110 X P300e

404 pk

133.637 euro

33.409 euro per cilinder

Of nou ja, doe voor dat geld deze dan maar. Die P300e-aandrijflijn die we net bespraken bij de Velar, kan je ook in de Defender krijgen. Vink je daar nog het X-pakket aan als je de 110-versie met vijf deuren pakt, kom je uit op net geen 135.000 euro. Dan heb je zoals eerder genoemd een 404 pk sterke benzine- en elektromix, inclusief een lekker offroad-pakket. Goedkoop is het niet, maar de zes- en achtcilinder Defenders zijn nog veel duurder.

Lexus RX500h F Sport Line

371 pk

141.995 euro

35.498 euro per cilinder

De Lexus RX450h+ start vanaf 85.995 euro, wat geen plekje in deze lijst had opgeleverd. Toch past één versie van de RX erbij, de F Sport Line. Deze krijgt namelijk niet de 309 pk sterke viercilinder, maar die met 371 pk. En da’s niet gek voor een auto van dit kaliber, maar dan kost de sportieve RX wel direct 141.995 euro. En da’s een flinke smak geld voor 62 pk extra. Waarom? Omdat de verbrandingsmotor zelf veel krachtiger is: de 450h+ is een PHEV, de RX500h een ‘normale’ HEV. Zo duur is het niet volwaardig op elektriciteit kunnen rijden.

Mercedes V300 d Exclusive Lang

237 pk

151.115 euro

37.779 euro per cilinder

Rijdt die DHL-bezorger bij jou in de straat echt in een bus van anderhalve ton? Nee, dat niet. Maar het legt wel bloot dat de V-Klasse, ondanks zijn Vito-basis, een duur ding kan zijn. Het personenbusje van Mercedes kan echt veel goedkoper, maar als je alles aanvinkt (Exclusive-versie, lange wielbasis en dan de 300d), kom je wel op ruim 150.000 euro uit. Het is veel binnenoppervlak dat je met leder moet bekleden, dus het is logisch. Maar dat maakt het niet minder geld. De V300d krijgt trouwens een aardig krachtige viercilinder diesel met 237 pk.

Lotus Emira Turbo SE Racing Line

406 pk

160.600 euro

40.150 euro per cilinder

Ja, SUV’s en busjes zijn dus duur. Maar wat dacht je van viercilinders in sportwagens die ver boven de 100.000 euro uitkomen? Te beginnen bij de Lotus Emira. Ja, een lekkere V6 is een optie, maar als de AMG-viercilinder goed genoeg is mag je de Turbo SE ‘Racing Line’ bestellen voor 160.600 euro. Bij een auto als de Emira voelt die prijs wellicht ietsje natuurlijker, al blijft het een flinke duit. Het is wel goed voor prima prestaties en 406 pk. Het is overigens zeker niet de laatste sportwagen met viercilinder in deze lijst.

Mercedes-AMG GT43 Coupé

435 pk

191.132 euro

47.783 euro per cilinder

Want de op twee na duurste viercilinder van Nederland vinden we in de Mercedes-AMG GT43. Dat voelt gek. Enerzijds omdat de vorige AMG GT enkel als V8 beschikbaar was, en voor de tweede generatie de zescilinder volledig overgeslagen wordt. Je hebt drie smaakjes V8 inclusief hybride, en deze viercilinder. Dit is in theorie hetzelfde plaatje als bij de AMG (GL)A45 S, maar dan mild hybride. Niet dat dat laatste veel uitmaakt, want met net geen 200.000 euro is het nog steeds een duur apparaat. De specs zijn vergelijkbaar met de A45 S (421 pk) maar dan met 14 pk extra elektrokracht.

Mercedes-AMG GLC 63 S E-Performance Edition 1

680 pk

211.572 euro

52.893 euro per cilinder

De auto waarvan je wist dat ‘ie ging komen. Want bij de AMG GT heb je tenminste nog de keuze om voor achtcilinder te gaan. Bij de (GL)C 63 was die keuze ineens weg. In plaats daarvan een viercilinder met elektrokracht. Kijk, als simpele ziel zou je zeggen dat 680 pk in dit formaat alsnog een lekkere kick geeft. Maar de V8 voegde toch wel een USP toe aan de C63. En daarover gesproken: als je nou weinig hoeft te betalen voor een PHEV-vierpitter vergeleken met de zescilinder rivalen van Audi en BMW, soit. Maar de C63 is duurder dan de rivalen. Het meest bont wordt het dankzij de Edition 1 van de GLC 63 S, wat een tijdelijke deal is, maar wel gewoon 211.500 euro op de prijskaart zet.

Alpine A110 R Ultime

345 pk

290.500 euro

72.625 euro per cilinder

Maar niks maakt het zo bont qua viercilinders boven de 100.000 euro als de aller- allerduurste en die komt van Alpine. De A110 R Ultime is, nou ja, de ultieme A110. Niet alleen qua positie bovenaan de voedselketen, ook omdat deze editie de A110 uitzwaait. Je krijgt de meest circuitklare, krachtige, radicale A110 aller tijden en het is ook eigenlijk meer racewagen met een nummerbord dan een Alpine ooit is geweest. Maar dat mag ook wel, voor net geen 300.000 euro.