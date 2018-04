Dit zijn BMW’s nieuwe digitale snelheidsmeters

En het is verschrikkelijk.

Digitalisering. Je ontkomt er gewoon niet aan. Voor de één een verademing, de ander moet er niets van hebben. Ik zit persoonlijk in het midden. Er gaat niets boven analoge meters die richting het rood kruipen als je het gas intrapt. Net als dat traditionele horloges in mijn ogen fraaier zijn dan een smartwatch. In stadsverkeer is de volledige digitale spielerij met navigatie voor je neus wél weer fijn. Als je kijkt naar auto’s die nu nieuw op de markt worden verkocht, dan ben ik het meeste fan van Porsche. Vier digitale eenheden en één analoge toerenteller. Precies goed zo!

BMW heeft op het Digital Day 2018 event de nieuwe generatie iDrive en een digitaal instrumentenpaneel gepresenteerd. De Duitsers zijn al overgestapt op digitale eenheden, maar gaan binnenkort nog een stapje verder op een nieuw systeem met een andere look.

Net zoals bij andere merken gaat het een multifunctionele speeltuin worden. Tellers of navi in beeld. Je mag het allemaal zelf gaan bepalen. Toch slaat BMW naar mijn mening hier de plank mis. In de gallery zie je namelijk een preview van het nieuwe systeem. Zo te zien verdwijnen de traditionele BMW-style meters en kiest het merk voor een compleet nieuwe manier van het weergeven van de snelheid en het toerental. Naar eigen zeggen is het een verwijzing naar de traditionele nieren. Ik kan het niet mooi noemen.

Zoals gezegd komt er naast een nieuw instrumentenpaneel, ook een nieuwe versie van iDrive. In de huidige BMW 5-serie (G30) zit momenteel het nieuwste spul. Versie 6.0 om precies te zijn. iDrive versie 7.0 komt eraan en zal te gebruiken zijn op een tevens nieuw 12.3-inch scherm. Hier meer evolutie dan revolutie. BMW borduurt verder op het prima werkende iDrive zoals we dat kennen.

Beide systemen zijn voor het eerst te vinden op de nieuwe BMW X5 (spyvideo), die later dit jaar zijn debuut zal beleven.