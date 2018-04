De Cobra Jet is Ford’s tegengif voor de Dodge Demon

Als je met deze Mustang door Rotterdam rolt, wordt 'ie waarschijnlijk aangehouden voor sissen naar vrouwen.

Er zijn zoveel speciale Mustangs dat het makkelijk is om de tel kwijt te raken, maar dit jaar markeert wederom een mooi jubileum in de geschiedenis van Ford’s Pony Car. Het is namelijk vijftig jaar geleden dat Ford met de originele Cobra Jet op de proppen kwam, een 7.0 liter (428 cubic inches) grote krachtbron die zijn concurrenten vermorzelde op de dragstrip.

Dezer dagen wordt Ford echter zelf vermorzeld op de dragstrip. Dodge heeft met de Demon een bizar apparaat neergezet waardoor zelfs wij Europeanen enig enthousiasme ontwikkelen voor dragracen. Dat kan men zich bij de Blue Oval uiteraard niet over de kant laten gaan. Zodoende grijpt Ford het jubileum van de Cobra Jet aan om met een nieuwe versie op de markt te komen die alle demonen verjaagt.

Om dit te bewerkstelligen beukt Ford Performance ontzettend veel power uit de glorieus klinkende (rijtest) 5.2 liter grote flat-plane Coyote-V8. Hoeveel power precies is echter nog niet bekend. Wel moet de auto de kwartmijl kunnen afleggen in 8,5 seconde, wat een onvoorstelbare seconde sneller is dan de Dodge Demon. Dit doel kan je niet alleen bereiken met een bak pk’s, daarom wordt de Cobra Jet uitgerust met wielen van Weld Racing Wheels en de achterwielophanging compleet herzien.

De nieuwe generatie Mustang (rijtest) heeft namelijk voor het eerst in de geschiedenis van de ‘Stang onafhankelijk achterwielophanging. Alle serieuze moderne auto’s hebben dat al decennia, maar binnen de Mustang-community was deze switch wel een dingetje. Hoewel de nieuwe setup namelijk een technisch ‘hoogwaardigere’ oplossing is die veel voordelen biedt qua rijgedrag, wordt onder dragrace-liefhebbers de starre achteras van de vorige generaties gezien als de heilige graal. Speciaal voor de Cobra Jet brengt Ford deze ouderwetse setup nu terug naar de nieuwe generatie Mustang.

En dat terwijl er maar 68 van gemaakt zullen worden! De auto’s zullen standaard uitgerust worden met een door de NHRA (National Hot Rod Association) goedgekeurde rolkooi en door de FIA goedgekeurde racestoelen van Racetech. Qua exterieurkleur kan je voor alles kiezen wat je zelf wilt, zolang het maar Race Red of Oxford White is. De prijs is nog niet bekend, maar gezien de specs en het gelimiteerde karakter van de auto zal deze vast niet mals zijn. We gokken dat de Demon wat dat betreft een koopje blijft, maar ja, die zal dus niet meer de snelste zijn in een rechte lijn.