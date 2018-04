Porsche Weissach Package ook naar reguliere modellen?

Gewichtsbesparing heeft in ieder geval de aandacht bij het merk.

Met de Porsche 918 Spyder introduceerde het merk het optionele Weissach Package. Het pakket bestond uit lichtgewicht materialen zoals carbon en magnesium en gaven de auto een bruter voorkomen. Na de 918 was het onduidelijk of het Weissach Package exclusief voor de 918 was.

Later bleek dit niet zo. Met de 911 GT2 RS kon men weer een Weissach Package aanvinken. Dat deed meer dan 90 procent van de kopers dan ook. De 520 pk sterke 911 GT3 RS is tevens leverbaar met de optie. Op de 520 pk sterke GT3 RS betaal je in Nederland 15.457 euro voor de optie, of 18.848 euro als je de rolkooi erbij neemt.

In een interview met Digital Trends praat Porsche onder meer over gewichtsbesparing. De vraag komt naar boven of Porsche het Weissach Package ook naar non-RS modellen gaat brengen. Andreas Preuninger zegt daar uiteraard nog geen antwoord op te hebben. Wel zegt de Porsche-man dat gewichtsbesparing een dingetje is om naar te kijken. Of men daadwerkelijk het nu al befaamde Weissach Package daar aan gaat verbinden is koffiedik kijken. Verwacht geen Cayenne Weissach op de korte termijn, aldus Preuninger. De deur blijft echter op een kier.