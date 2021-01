Hyundai Bayon ziet er véél groter uit dan 'ie is - Autoblog.nl

De nieuwe Hyundai Bayon kan wat formaat betreft verrassen.

Om autodesign op waarde te kunnen schatten, moet je de auto’s in kwestie eigenlijk in het echt aanschouwen. Sommige gekke vouwen en lijnen worden fraaier met zonlicht erop. Of wat te denken van proportionering? Een net iets andere hoek (van waar de foto gemaakt wort) kan al een verschil maken.

Of formaat. De eerste keer dat je een Ford EcoSport in het echt ziet, moet je even kirren. Ja, je wist van te voren dat ‘ie kleiner was dan je dacht. Maar man, als je de EcoSport aanschouwt, valt je op hoe guitig die auto is. Waarschijnlijk gaat dat ook het geval zijn met de Hyundai Bayon.

Hyundai Bayon

Mocht de naam ‘Bayon ‘ je nog niets zeggen is dat begrijpelijk, want het model staat nog niet in de prijslijsten. Het is een crossover in de lijn van een hoop andere Hyundai-crossovers. De auto zal actief zijn in het B-segment, echt een kleintje dus. De naam Bayon komt niet van een van de gaafste nummers van Creedence Clearwater Revival, maar van een Franste stad. Bayonne ligt in het zuid-westen van Frankrijk, vlakbij de Pyreneeën. Hyundai heeft gekozen voor een Europese plaatsnaam omdat de Bayon in eerste instantie voor de Europese markt is bedoeld.

Sensous Sportiness

Veel meer informatie geven de Zuid-Koreanen nog niet vrij over de nieuwe Hyundai Bayon. De auto is ontworpen volgens de Sensuous Sportiness-designtaal. Nu zijn alle merken onder de indruk van hun eigen ontwerpafdeling, maar de eerlijkheid gebeid te zeggen dat Hyundai’s de laatste tijd wat eigenwijzer en herkenbaarder worden.

Herkenbare Hyundai Bayon

De Hyundai Bayon zal wel lekker herkenbaar worden, maar om eerlijk te zijn vinden we de neus een kleine tegenvaller. De platte priemende koplampen zijn geinig, maar absoluut niet origineel. De Citroën C1 en Nissan Juke gingen de Bayon al voor. De achterzijde daarentegen lijkt wel uniek te worden. Sowieso moeten we ons eindoordeel pas gaan vellen als de auto op de Nederlandse markt verschijnt.

Volgens Hyundai zal binnenkort meer informatie volgen.