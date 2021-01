Tesla staat open voor kritiek op Elon Musk - Autoblog.nl

Tesla kritiek op Elon Musk gaat nu behandeld worden door iemand die veel Twitter wil gaan lezen. Vroeger noemden we dat gewoon afdeling klantenservice.

Devoot. Sektarisch. Pieus. Voor sommigen is het lief vinden van Elon Musk een dagtaak. De in Zuid-Afrika geboren entrepeneur heeft in relatief korte tijd vanuit het niets Tesla opgebouwd. Uiteraard met de hulp van getalenteerde ingenieurs, designers en software-bollebozen.

Kritiek op Elon Musk

Desalniettemin is het bijzonder indrukwekkend wat de beste man gepresteerd heeft. De prestaties zijn volgens sommigen dermate bijzonder, dat zij hun leven wijden aan het vereren van Elon Musk. Het is niet voor te stellen dat mensen het NIET met hem eens zijn. Toch zijn er onverlaten die weleens kritiek hebben op de Almachtige Elon.

Online klachten

Tesla is niet blind voor de ‘kritiek’ en gaat mensen inhuren om online klachten zo snel mogelijk af te handelen. Nog niet alle Tesla’s zijn perfect gebouwd (eufemisme) en sommige vertonen wat probleempjes. Veel eigenaren kwamen erachter dat na veel online zeuren en @elonmusk taggen dat ze eindelijk werden geholpen. Zeker sinds Tesla de PR-afdeling heeft opgeheven afgelopen herfst.

Twitter

De oplossing lijkt een beetje dun te zijn. De nieuwe baan is namelijk niet heel erg veelomvattend. Ondanks dat het heel erg indrukwekkend lijkt te klinken, ben je voornamelijk aan het scrollen naar trolls die Meneer Musk op Twitter aan het lastig vallen zijn. Tesla zelf zegt dat het gaat om ‘Social Media-kanalen’, maar het gaat voornamelijk op Twitter. Net als Donald Trump (tegenwoordig iets minder) gebruikt Elon Musk heel erg slim dit open kanaal om zo de boodschap direct bij zijn apostelen te brengen, zonder de zure ondertoon van de traditionele media.

Kritiek Elon Musk behandelen

Daarnaast is het ook de bedoeling dat je passende kritieken op de rijkste man ter wereld gaat behandelen. Het is een beetje de omgekeerde wereld, daar je juist voor dit soort zaken iets als een ‘klantenservice-afdeling’ hebt. Interesse? De functie voor Energy Customer Support Specialist en vele andere posities bij Tesla kun je hier bekijken.

Via: electrek.